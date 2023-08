A liturgikus programot megelőzte egy kulturális esemény: komolyzenei műsort hallhattak a résztvevők a kántor-karnagy Vass Gábor orgonakoncertje keretében. Perlaki György plébános elmondta, a templomi búcsúra adományból elkészült Szent Erzsébet tiszteletére a színes ólomüveg ablak, így a teplomhajó teljes galériája elkészült erre az alkalomra.

Komolyzenei műsort hallhattak, Vass Gábor orgonakoncertjét. Fotó: Tüskés Tibor

– Számunkra azért fontos Szent István mellett Árpád-házi Szent Erzsébet, mert ő a karitász, a segítő szeretet égi pártfogója. Itt, Nagyszénáson szépen működik a karitász, vezetőjével, Fejes Máriával.

A szentmise után oltári szentséges körmenet zárta a liturgiát. Fotó: Tüskés Tibor

Az ünnepi liturgia ablakszenteléssel kezdődött Szénáson. A díszes felületet Perlaki József Podmaniczky-díjas (idén nemzetközi elismerést is kapott) üvegművész készítette. Blősz Attila csanádapácai plébános mondta a prédikációt (ő szintén Nagyboldogasszony templom plébánosa Apácán). Az ünnepi szentmise után oltári szentséges körmenet zárta a liturgiát. A nyilvánosságot is bevonó esemény megszólította a szénásiakat, sokan részesévé váltak. Kulcsár László önkéntes, pedagógus színes emlékkártyákat készíttetett a díszes ablakról, és a kártyákon megemlékezett a búcsúról is. Szeretetvendégséggel zárták a programot.