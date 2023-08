– A kezdetek egészen 2018-ra nyúlnak vissza. Ekkor pályázta meg a medgyesegyházi önkormányzat a lászlótelepi szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett bánkúti, lehatárolt rész felszámolását. Négy ingatlan épült meg, az érintett családok már birtokba vették a modern lakásokat – sorolta Erdős Norbert. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a bánkúti közösségi ház felújítása is megkezdődött, ám nem várt belső hibák miatt az eredetileg uniós (TOP) forrásból elnyert 175 millió forint nem bizonyult elegendőnek. Aláhúzta, az önkormányzat jól gazdálkodott, több mint húszmillió forintos tartalékot is képzett, de a pályázatot módosítani kellett, a sikerért többször meg kellett küzdeni.

Kraller József elmondta, a bánkúti kastély épülete a rendszerváltás óta szolgál közösségi házként, települési rendezvények, családi összejövetelek, kirándulások, gyermektáborok fontos helyszíne. A modernizációja során azonban nem várt problémák adódtak, az aljzatok felbontásakor derült ki, hogy a mellékhelyiségek szennyvíz- és vízvezetékei teljesen elavultak, sőt a fűtési alapvezetékek is elkorrodálódtak.

– Alternatív lehetőségeket is számba véve, tervezői javaslatra úgy döntöttünk, az elkészült munkát nem verjük fel, nem bontatunk, hanem környezetkímélő napelemes rendszert és elektromos energiával működő fűtési rendszert építtetünk ki. A projektet tehát megállítottuk, újraterveztük, a szerződést is módosítani kellett. Új közbeszerzési eljárás indult, közben az árak az egekbe szöktek. Végül Erdős Norbert hathatós közbenjárásával és a megyei önkormányzattal együttműködve sikerült 52 millió forintnyi pluszforráshoz jutni, így a teljes támogatás összege, ami a hatvanlelkes Bánkútra érkezett, több, mint 227,5 millió forint – részletezte a polgármester.

Elhangzott, a támogatási szerződést aláírták, átadták a munkaterületet, elkezdődött a kivitelezés. Várhatóan december közepére lesz kész a közösségi színtér, ahol kicserélik a burkolatokat, befestik a falakat, kibővítik a vizesblokkokat, s modern hőszivattyús-klímás rendszert építenek ki. A polgármester kiemelte azt is, hogy a fejlesztés nem áll meg, hamarosan egy fontos belterületi út, Bánkút keresztutcája, a Petőfi is teljesen megújul. A szegregátumból és a veszélyeztetett bánkúti részről beköltözőkre visszatérve hangsúlyozta, korábban a mindennapi életvitel is gondot okozott számukra, ezért lakhatási feltételeik javítása mellett kaptak jogi segítséget, pénzkezelési tanácsokat, sőt önellátáshoz szükséges tudnivalókat is.

– A négy család immár igazi ékszerdobozt bérelhet jelképes összegért; jobb, modernebb körülmények között kaptak lehetőséget egy új életre – összegezte Kraller József.