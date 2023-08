Ismertette, feladatuk akkor kezdődik, amikor a kismamákat meglátogatva felkészítik őket a szoptatásra. Majd elérkezik a különleges pillanat, megszületik a baba. Itt kiemelte, nagyon sokat segít az, ha ilyenkor az apuka is jelen van. Miután megszületett a kicsi, az anya hasára, mellkasára kerül, ezt nevezik ma Aranyórának. Ismertette, ez a szokás korábban is létezett, azonban régen nem így hívták illetve nem is szorgalmazták annyira, mint napjainkban. Úgy folytatta, ezután kezdődik az igény szerinti szoptatás, ami azt jelenti, hogy nem háromóránkét eteti a mama a babát, mint annak idején, hanem akkor, amikor az újszülött szeretné. A kórházból hazaérkezve pedig folytatódik az igény szerinti szoptatás. Hangsúlyozta, fontos, hogy az apukák is ott legyenek az anya mellett, támogassák, bíztassák őt ebben. Hozzátette, hogy a védőnői szolgálat természetesen ezután is a család segítségére van.

A szoptatás testi-lelki táplálék a babának

A rendezvényen köszöntőt mondott Kotroczóné Antal Teréz, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának megyei vezető védőnője is. Ahogy fogalmazott, a harminc év alatt rengeteg átalakuláson ment keresztül a rendezvény, hiszen változott a szemléletünk, az ismeretünk is az anyatejes táplálással kapcsolatban. Ez a fejlődés sokat segített a családoknak, a babáknak, de magának a szakmának is, amit védőnői hivatásnak neveznek. Mint mondta, a védőnői szolgálat célja, hogy a legjobban tudja támogatni az egészségmegőrzést a családokban.

Kotroczóné Antal Teréz

– Amikor az anyatejes táplálás világnapja elindult, el szerettük volna magyarázni, hogy az anyatej egy olyan különleges táplálék, ami mással nem pótolható, az összetételére, a táplálásban betöltött fontos szerepére fókuszáltunk. Majd a tudományos kutatások igazolták, hogy azon kívül, hogy a babák testét az anya a lehető legjobb táplálékkal látja el, a szoptatás a lelket is táplálja. Olyan lehetőségeket ad az anya és újszülött, illetve a család számára, amit a természeti népek régóta tudtak, de valahogy ez a tudás a modernizáció során kikopott az emberek életéből. Majd jöttek a különböző fertőző betegségek és kutatások során rájöttek, hogy az anyatejes táplálás tulajdonképpen az első védőoltás. A szoptatás játssza a legnagyobb szerepet abban, hogy a gyermek minél tovább egészséges legyen, felnőve pedig megelőzze a krónikus betegségeket – ismertette a vezető védőnő.

Szórakozva csinosodhatnak az édesanyák

A köszöntők után az eseményen bemutatkozott a Mosolyvár Fejlesztő Kuckó, melyet Nagyné Marosvölgyi Tímea és Duzsné Víg Zsuzsanna hozott közelebb az érdeklődőkhöz. Lisztóczkiné Nádházi Nóra a Tomatis módszert ismertette a megjelent anyukáknak, apukáknak és babáknak. Bemutatkozott a Boróka Miniakadémia, amelynek szakemberei a várandós és kisgyermekes családok számára nyújtanak segítséget. Valamint a Maminbaba, azaz a babahordozós latin fitnesz alapjaival is megismerkedhettek a résztvevők. A rendezvény ideje alatt bőséges hely állt rendelkezésére az apróságoknak arra, hogy önfeledten játszanak.