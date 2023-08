A medgyesi lelőhely óriási hálózat része

Medgyesegyháza déli határában, a Lagzi-dűlőben található lelőhely már régóta ismert mind a helyiek, mind a régészek számára. A 2000-es évek elején katonai légifelvételek és terepbejárások alapján azonosították a települést körülvevő erődítést, sáncok és árkok rendszerét. Néhány éves előkészítő munka tavaly nyáron négyhetes feltárás folyt az ókori település területén. A körülbelül harminchektáros település nem egymagában áll a Dél-Alföldön, hanem része a hasonló korú, óriási méretű erődített települések (Orosháza, Csanádpalota, Újszentanna, Mezőzsadány, Tiszahegyes) nagyobb hálózatának. Ezek a késő bronzkor középső fázisának a nagy központjai lehettek, ahol a kor törzsi vezetői is élhettek. Erre utalhat a most előkerült arany hajkarika is.