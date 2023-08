A kisgyermekes családokat többek között kézműves foglalkozással és ugrálóvárral, előadásokkal és bemutatókkal várták. De jaminai kolbászt is sütöttek, kóstoltattak a Csabai Kolbászklub révén, illetve veterán autókat és motorokat szintén kiállítottak, a Wartburgtól a Volgán át a Pannóniáig.

Ádám Pál jaminai önkormányzati képviselő – aki Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő mellett a rendezvény fővédnöke volt – elmondta, hogy a Jaminális hagyományaira építve szerettek volna egy olyan eseményt szervezni, amellyel erősíthetik a jaminai identitást. A városrészben is vannak kisgyermekes családok, akik nem feltétlenül mennek be egy-egy programra a központba, fontos, hogy helyben is legyen számukra kikapcsolódási lehetőség.

Veterán autókat és motorokat is kiállítottak a jaminai sporttelepen tartott családi délutánon

Fotó: A szerző felvétele

Mint mondta, erre kiváló helyszín volt a Jamina SE sporttelepe. Ádám Pál hozzátette, hogy nemrég választották meg a klub elnökének, és a létesítmény üzemeltetése kapcsán kiemelte, szeretné, ha egy igényes terület lenne. Hiszen a Jaminai SE a körzetben a legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesület, ahol mintegy száz gyermekkel foglalkoznak képzett szakemberek.