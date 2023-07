Két négylábúval, Kiwivel, a fekete óriás uszkárral és Zoéval, a border collie-val érkezett Pálfi Péter és Pálfi Mirjam a Dogland Segítőkutya Alapítványtól a táborba szerdán. Amíg Zoé jelzésre, vezényszóra ugatott, hempergett, ugrott, lábak között kígyózott, addig Kiwi a simogatásokat fogadta – közben pedig a gyerekek kiesőset játszottak és fogócskáztak. Aztán memóriajáték következett.

Mind Kiwi, mind Zoé vizsgázott, speciális terápiás kutya – hangsúlyozta Pálfi Péter, a Dogland Segítőkutya Alapítvány kuratóriumi elnöke. Most élményterápiát adtak a gyermekeknek, a cél az volt, hogy a fiatalok jól érezzék magukat az ebek társaságában. Azonban így is fejlődtek a kognitív képességeik, a figyelmük és a türelmük, a szabálykövetésük és kudarctűrésük. Hiszen lehet, hogy például kiestek a Zoéval folytatott játékból, ott volt Kiwi, akit meg lehetett simogatni. A játékokba beleveszik az összes fejlesztési célt, ennek hála úgy fejlődnek a gyermekek, hogy azt észre sem veszik.

Kiwi, a fekete óriás uszkár is népszerű volt. Fotó: Bencsik Ádám

A táborba visszajárnak, és a tapasztalata szerint olykor el kell mondani, hogy miként kell viszonyulni a kutyákhoz, de ennek akkor van jelentősége, ha egy fiatal tart az ebektől. Őket szokták biztatni, de így tesznek például a társaik is. Kiemelte azt is: nem azt kell mondani a gyermekeknek, hogy a kutya nem bánt, hanem azt, hogy szereti a kutya. Mint fogalmazott, a kettő a gyakorlatban ugyanazt jelenti, mégis más az üzenete.

Elmondta: teljesen változó, hogy ha kimondottan terápiás céllal tartanak foglalkozásokat, akkor mennyi idő után lehet mérni azok eredményeit. Függ attól, hogy mi a probléma, illetve, hogy a gyógy- és fejlesztőpedagógus milyen tervet állított össze. De öt-tíz alkalom után tapasztalható fejlődés. Ugyanakkor olyanra is volt példa, hogy egy problémás osztály gyermekei rögtön az első alkalom során szót fogadtak, szépen játszottak és szépen beszéltek egymással. Azaz azt, amit el szerettek volna érni, rögtön sikerült, persze ezt a szintet meg is kell tudni tartani.

Közben kézműves foglalkozásokon is részt vesznek a hét során a gyermekek Ujj Éva vezetésével. Elmondta: a programnak megfelelően állították össze a tevékenységeket. Például a Haluska tanyán bürökszárból készítettek dudát, zajkeltőt, valamint bubát, azaz csutkából és anyagdarabkából pólyás babát, vagyis olyan játékokat, amelyeket anno a tanyán élő gyermekek is alkothattak. De készítenek kulcstartóra akasztható díszeket, karkötőket is, így a hét során dolgoznak mindenféle anyaggal, ezzel igyekeznek bővíteni a kicsik ismereteit és fejleszteni a képességeiket.

Ujj Éva hangsúlyozta, hogy a fiatalok a saját ütemükben haladhatnak, és addig dolgoznak, ülnek az asztal mellett, amíg kedvük és türelmük van hozzá. Ugyanis azzal tehető vonzóvá számukra a kézműves tevékenység, hogy közben szabadságot biztosítanak nekik. Semmi sem kötelező, választhatnak, biztosított számukra a szabad játék lehetősége, illetve hoztak nekik képesség- és készségfejlesztő játékokat egyaránt.