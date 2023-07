Ismertették, bár a Kígyósi-puszta nem tartozik a darvak vonulási útvonalának stabil megállóhelyei közé, az utóbbi időben mégis voltak olyan esztendők, amikor az őszi időszakban szép számban megálltak itt ezek a maradak. Mi több, népes telelő csapatok is akadtak errefelé. Az elmúlt tíz évben két alkalommal is előfordult, hogy egyszerre 7500-nál is több példány tartózkodott itt. Így volt ez például 2021 őszén, amikor a klasszikus állomáshelyül szolgáló kardoskúti Fehér-tóban nem volt víz, ezért a darvak jelentős része inkább a Kígyósi-pusztát választotta.

A darvak átnyaralása azonban eddig nem volt jellemző a Kígyósi-puszta térségében. Éppen ezért meglepő, hogy idén még június második felében is 19 példányt számoltak. Bár táplálkozni messzebbre is eljártak, éjszakázni mindig visszatértek a puszta fokozottan védett mocsarába, ahonnan már napfelkeltekor hallhattuk jellegzetes krúgatásukat. Minden bizonnyal fiatal, nem ivarérett madarakról van szó.

Az, hogy ilyen sok átnyaraló daru van a térségben, valószínűleg annak köszönhető, hogy megfelelőek számukra a körülmények. A pontos okot nem tudják, mivel a korábbi években is voltak a mostaninál jóval nagyobb pusztai vízállások, mégsem tartózkodtak itt darvak. Általánosságban viszont elmondható, hogy a darvak magyarországi mozgásában az elmúlt néhány évben jelentős változások vannak. Növekszik az egyedszámuk – főként a Hortobágyon –, s már költési kísérleteik is voltak hazánkban. Már nemcsak az őszi és tavaszi vonuláskor fordulnak elő nálunk, hanem a leghidegebb időszakok kivételével szinte egész évben.