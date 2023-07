Beol podcast 1 órája

Olvasóbarát környezet az orosházi könyvtárban: Buzai Csaba a vendégünk

Folyamatosan nő az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár olvasóinak a létszáma, ez annak is köszönhető, hogy 2019 óta ingyenes a beiratkozás. Folyamatosak a fejlesztések is, hogy szakmai koncepciójukat minél esztétikusabb és olvasóbarát környezetben tudják megvalósítani az ott dolgozók. Júniusban hivatalosan is befejeződött a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának a felújítása. Erről a fejlesztésről, a tündéri környezetről is beszélgetett Csete Ilona Buzai Csaba intézményvezetővel.

Beol.hu Beol.hu

Buzai Csaba Fotó: Für Henrik

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!