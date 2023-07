Németh-Csiki Rebeka és Raffai Zsuzsanna meghívását elfogadva majd’ 80 fiatalhoz igyekeztek eljuttatni azt a sok információt, amivel lány és fiú gyermekként érdemes időben tisztában lenni.

– Saját élet- és betegutamon keresztül megerősítettem abban a gyerekeket, hogy a betegségek gyógyíthatók. Ellenőrzésekre, a megelőzés érdekében a szűrésekre én is járok, ami fontos lesz majd a saját egészségük, életük során is. Figyelemfelhívásnak szántunk minden egyes mondatot, miközben gyöngyöt fűztünk, mályvás színezőket kaptak tőlünk a kicsik. Amikor elkészültek a karkötőkkel, elmeséltük, hogy az nem saját célt szolgál, hanem az orosházi kórház női betegeinek ajándékozzuk egy kísérő kártyával, amin az áll: „Nem vagy egyedül!” Öröm volt látni a nyitottságukat, s azt, hogy a fiúk is megértették, miért fontos nekik is szűrésekre járni, sőt, már most, az iskolai fogászaton túl, évente felkeresni a fogorvosukat.