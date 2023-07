Amíg Eszter és Luca egy kávézó teraszán limonádét kortyolgattak, addig mások fagylalttal igyekeztek hűsíteni magukat Békéscsaba belvárosában. Így tett a Jókai színház előtt felállított párakapunál az ötéves Liliána és a nyolcéves Napsugár is. Az unokatestvérek anyukáikkal pont a strandra igyekeztek, mint fogalmaztak, lányos napot tartottak hétfőn.

Klimatizált konténert is beüzemelnek

A szabadban dolgozókra kánikula idején fokozott figyelmet fordítanak. A jelenleg a Nádas soron és a Corvin utcában ténykedő békéscsabai Galéria Invest Kft. ügyvezetője, ifjabb Szabó Tamás elmondta, hogy több liternyi védőitalt, valamint klimatizált konténert igyekeznek biztosítani a munkásoknak. A szakemberek a lehetőségeikhez mérten próbálnak árnyékban dolgozni, ám vannak olyan helyzetek és feladatok, hogy ezt nem lehet megtenni.

A napsütötte helyen kezdik a munkát

A sarkadi városgazdálkodási iroda igazgatója, Varga Zoltán ismertette, hogy heten-nyolcan foglalkoznak napi szinten a zöldterületek, a parkok karbantartásával, dolgoznak kaszával és önjáró fűnyíró traktorral egyaránt. A munkát reggel a napsütötte helyeken kezdik, hogy aztán a későbbi órákban immár árnyékban folytathassák. Hangsúlyozta: a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden szükségest biztosítanak a munkásoknak, adott számukra a vízvételi lehetőség is.

Gerhát Luca és Kónya Eszter

Rugalmasan kezelik a helyzetet

Vésztő polgármestere, Karakas Anikó kifejtette, hogy a közfoglalkoztatottak egy része, akik szabadban dolgoznak, korábban kezdik reggel a munkát, így korábban is fejezik be ezekben a napokban. Adott számukra a lehetőség, hogy a pihenőidőt árnyékban, hűvös helyen tölthessék. Minden szituációt próbálnak rugalmasan kezelni, figyelembe veszik a minisztériumi ajánlásokat is.

Beüzemelik a párakapukat

Orosháza belvárosában, a főtéren, az Árpád-kertben és a piacon a korábbi hőségriadó idején kihelyezett párakapukat a városüzemeltetési zrt. Benkő Ferenc vezérigazgató arról tájékoztatta hírportálunkat, ezeket most ismét beüzemelik. Amennyiben a héten olyan nagy lesz a forróság, hogy éjszaka sem frissül fel a levegő, elkezdik a belvárosi utak locsolását. Ilyenkor némi segítséget jelent, ha hűtik a toronyházak, a sűrűn lakott lakótelepek között az utakat. Hangsúlyozta, hogy tilos fürdeni a főtér medencéiben. Azt kéri, hogy tartsák be a szabályokat, mert vannak, akik bokáig, netán térdig is belegázolnak a medencetérbe.

Megkérdeztük: hogyan éli meg a forró napokat?

Szabó István, békéscsabai nyugdíjas: – Otthon nincs gond, mivel olyan fekvésű a lakás, hogy szerencsére nem igazán melegszik fel. De próbálok sokat lenni a szabadban, ilyenkor az árnyékot keresem. Az szerintem alap, hogy lengén kell öltözni, most is egy trikót és egy rövidnadrágot vettem fel. Figyelek a folyadék pótlására, kánikula idején elfogyasztok napi másfél liter vizet is.

Gálik Zsófia, békéscsabai eladó: – Sokkal jobban bírom és szeretem a meleget, mint a hideget. Jaminai vagyok, így ez a forróság meg sem kottyan, persze azért a 40 fok feletti hőmérsékletet már én sem kedvelem. Otthon nincs légkondi, mert anélkül is kellően hűvös a lakás. Az üzletben viszont megy a klíma, muszáj egyrészt a vendégek, másrészt a meleget ontó hűtőszekrények miatt.