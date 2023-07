Fodrászoknak tartottak továbbképzést

Veress-Győri Sándor tartott két napos továbbképzést a hétvégén fodrászoknak Békéscsabán. A szakember, aki a Vidal Sassoonnál dolgozott Londonban kreatív igazgatóként, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására jött a megyeszékhelyre. Meghallgatta, hogy helyben mi az a forma, ami eladható, majd elmondta a fodrászoknak, hogyan tudják abból a lehető legtrendibb, viszont gyorsan vágható formát kihozni. Vallja, a fodrászoknak rizikót kell vállalniuk, újítaniuk, hogy kibillentsék a vendéget a megszokottból, az unalmasból. A képzésen Cseh István, a Békés Vármegyei Kerekesdelmi és Iparkamara alelnöke, mesterfodrász is részt vett. Bár 1986-tól a Magyar Fodrász válogatott keret tagja, 1997-től tíz éven keresztül magyar bajnok volt, sőt Amerika kupát, Európa-bajnoki kupát is nyert, világbajnoki harmadik hellyel büszkélkedhet, mégis szeret újat tanulni, lépést tart a fiatalokkal. A képzés októberben folytatódik.

Kampány: legalizálja csatornarákötését!

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a társaság üzemeltetési területén található felhasználók számára utólagos csatornarákötés-átvételi kampányt indított. A békéscsabai ingatlantulajdonosoknak július 1-től október 31-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de a társaság felé be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket. Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel, akkor szabályos átvételi eljárás keretében lehetőség van legalizálni a csatlakozást. A kampány időtartama alatt a bejelentő felhasználók mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól. Novembertől a társaság fokozott ellenőrzést hajt végre az illegális rákötések felderítésére.

Pihenésre, csendesülésre hívnak a grafikák

Csendesedjünk, nézzünk magunkba jobban, törődjünk többet a lelkünkkel – ezt üzeni grafikáival L. Ritók Nóra alkotóművész, pedagógus, akinek 27 művéből hétfőn nyílt Lélekpihenő címmel kiállítás a jelenleg a népművészeti egyesület népművészeti táborának is otthont adó Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér épületében. L. Ritók Nóra elmondta, pedagógusként több mint két évtizede vezeti az Igazgyöngy Alapítványt, amely szegénységben élő családoknak és gyermekeiknek kíván esélyt adni. Úgy véli, a változó, felgyorsult, felbolydult világban mindenkinek szüksége van pihenésre. Számára egy ventilálás, egy létszükséglet a rajzolás azért, hogy mindennap újraépítse magát. Az augusztus 3-ig Békéscsabán megtekinthető kiállításának ezért adta a Lélekpihenő címet. A kiállított grafikák a természetet, a régmúlt értékeit jelenítik meg, amelyekkel a népművészeti tábor részt vevői is foglalkoznak.

Háromnyelvű felület segíti az ápolóképzést

Elkészült az úgynevezett eNurcing platform magyar, román és angol nyelven egyaránt egy 18 hónapos, eNurcing – Hallgatói gyakorlat támogatása című Erasmus+ projekt keretében, amellyel szimulálhatók egy kórházban és egy idős otthonban tipikusan előforduló gyakorlati tevékenységek. Dr. Máthé Ilona, a projekt magyar vezetője elmondta, a laboratóriumi témák tipikus feladatokat tartalmaznak a hallgatók számára, pont olyanokat, amilyeneket a valóságos életben is el kell végezniük. Hozzátette, a platformot az egészségügyi és szociális ápolók, asszisztensek képzésében is lehet használni, több témában.

Bő termésre számítanak

Átlagon felüli termésben bíznak idén a hazai csemegekukorica-termelők. A betakarítás most kezdődött Békés vármegyében, Békéscsaba környékén is, a növények állapotát a termesztők megfelelőnek ítélik. A termőterület mintegy 70 százaléka öntözött, továbbá elterjedtek a szuperédes fajták, jórészt ezeket termelték vármegyénkben is. A feldolgozók előtt számos kihívás áll, a növekvő költségek mellett a kínai konkurencia is gondot okozhat.

Mopednek ütközött

Hátulról nekiütközött egy személygépkocsi egy moped autónak szombaton reggel Gyula és Békéscsaba között, a 44-es gyorsforgalmi úton. A baleset következtében a moped árokba csapódott és a tetejére borult. A gyulai hivatásos tűzoltók segítették ki az árokból a vezetőt, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Könnyebb sérüléseket szenvedett, de a további vizsgálatok miatt kórházba szállították.

Tarló égett Békéscsabán

Lángra kapott egy búzatarló szombaton este Békéscsaba külterületén, a Vandháti kerteknél. Az ötszáznégyzetméteren pusztító lángokat a megyeszékhely hivatásos tűzoltói fékezték meg vízsugárral és kéziszerszámok segítségével.