Kálmán Tibor Facebook-posztjában kiemelte, Deákné Domonkos Julianna hosszú évek óta szívvel-lélekkel képviseli az itt élőket, számos kérdésben ért el előrelépést a körzetben.

– Végtelen optimizmusa mellett ismeri azokat a területeket is, ahol még bőven akad tennivalónk. Ma ezek felé is fordítottuk kerékpárjainkat – tette hozzá Kálmán Tibor. A polgármester hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen módon is találkozzon a békésiekkel, és közösen megfogalmazzák feladatokat, és azokra megoldást találjanak.

Fotó: Gazsó János

Deákné Domonkos Julianna arra hívta fel a figyelmet, hogy kerékpáron, illetve gyalogosan sokkal jobban szemügyre lehet venni az utcákat.

– Nagyon jó ötletnek tartom Kálmán Tibor ötletét, hogy ilyen módon járjuk körbe a várost, az egyes településrészeket – emelte ki. – Mindig van új feladat, új kihívás, amelyek mindegyikére a városvezetés igyekszik odafigyelni, és lehetőségei szerint azokon segíteni. Várjuk és a kérjük is a város lakóinak észrevételeit a jövőben, a továbbiakban is.

Kálmán Tibor kifejtette, ezúttal is többen megtisztelték őket személyes véleményükkel, figyelmükkel, amit a Facebookon is megköszönt.

– Az elkövetkező hetekben is folytatódik a nyárias „fórumsorozat” a város többi kerületében is – fogalmazott a polgármester.