A cím arra utal, hogy kötet egyfajta visszatekintés életem korábbi szakaszaira, elsősorban az ifjúságomra, ami nagyon színes és érdekes volt – nyilatkozta lapunknak a körösladányi szerző. Holóka Demeter Péter elmondta, ezeket az emlékeket örökíti meg, felelevenítve egy-egy érdekes epizódot a múltból. Mint elárulta, új elem a könyvben a nagy Ő címet viselő különleges történet, ami nem egy klasszikus szerelmi szál, de kicsit azért közelít hozzá. Szintén újdonság, hogy a kötet egy rövid időre „elhagyja” Körösladányt, illetve a ladányi határt és az író szemén át egy katonatörténetet is feldolgoz, egészen Budapestig vezetve az olvasókat.

Természetesen a sokak által kedvelt tájleírások, a település körüli különleges környezet sem marad ki a könyvből, az író elkalauzol a több száz éve még településként tekinthető Bikeribe, illetve a Túzokos nevet viselő területre is, ahol valaha legeltető állattartás folyt, és természetesen a terület névadója a túzok is felbukkant ott. Ma már ebből nem sok maradt, az impozáns pusztai madár néhány példánya is csak nagyon ritkán látható ott.

– Ahogy említettem, újra előkerülnek gyermekkorom emlékei, a csatangolások, annak pillanatai, ahogy megpróbáljuk felfedezni a szűkebb környezetünket, és mindig egy-két kilométerrel távolabb merészkedünk, miközben fürödtünk, fészkeztünk, horgászunk – fogalmazott Holóka Demeter Péter. – Főleg a nyári szünetek voltak hosszúak és alkalmasak arra, hogy nagyobb távolságokat tegyünk meg. Ekkor még éltek azok az idős emberek, akik az 1900-es évek elején születtek, és nagyon sokat tudtak a környékről, olyan dolgokat, amelyek nélkülük már feledésbe merültek volna. Még álltak tanyák is, az egykori uradalmi központok, telis-tele színes emlékekkel, amelyekbe talán a mesélők a fantáziájukat is beleszőtték, de ez így volt jó, így volt teljes, különösen egy-egy gyermek számára.

A szerző elmondta, a tanyák azután lassan az akkori rezsim intézkedései nyomán elnéptelenedtek, de az épületek még egy ideig álltak csupán galambok és macskák maradtak lakónak bennük. A táj sokkal tagoltabbnak tűnt akkoriban, bár Körösladány környékének egy része ma is vizekben gazdag, vannak területek, élőhelyek, amelyeket érdemes megőrizni és érdemes felkeresni napjainkban is.

– Éppen a tanyák elbontása döbbentett rá, hogy az emlékek pillanatok alatt semmivé válhatnak. A Mihály-zug igazi paradicsomnak számított, gyümölcsfákkal, veteményesekkel, színes madár és állatvilággal, mindez egy árvíz hatására egyetlen nyár alatt eltűnt. Ekkor döntöttem úgy, hogy valamilyen módon szeretném, ha megmaradna ezeknek a helyeknek legalább az emléke. Először szerettem volna megfesteni mindezt, de rájöttem, hogy nem tudom érzékeltetni a sok változást, majd fényképezésben gondolkodtam, ahhoz viszont nem volt megfelelő gépem, és nem is nagyon maradt már mit lefényképezni , így az írás maradt emlékmegőrzésre.