Hozzátette, tudják, hogy naponta mennyi idő és energia egy-egy virágoskert gondozása, és azt is, hogy akié a szép kert, mennyire büszke a munkájára. A szorgos emberekre pedig ők is büszkék, hiszen rendezett, szép kertjükkel, vagy éppen erkélyükkel ők is hozzájárulnak Békéscsaba látképéhez. Éppen ezért gondoltak arra, hogy megmutatnák az interneten is ezeket a kerteket, ráadásként pedig díjazzák is a legszebbeket.

Bodóczi Istvántól megtudtuk, ahogy minden jótékonysági eseményük, úgy ez az akció is közösségi összefogásból valósult meg, és több mint 12 békéscsabai patrióta vállalkozás támogatta. Ennek köszönhetően 500 ezer forint összértékben tudták jutalmazni a legszebb csabai virágoskertek tulajdonosait. Visszaemlékezett, amikor kitették a felhívást, és elindult a nevezés időszaka, már az első napokban rácsodálkoztak a hatalmas érdeklődésre. Közel százan neveztek ugyanis a versenyre, és több mint 200 ezer emberhez jutott el a kezdeményezés.

Végül Bodóczi István elárulta, a nagy érdeklődésre való tekintettel az egyesület tagságával elkezdtek tervezni egy, a jövőben megvalósítandó békéscsabai patrióta karnevált, ami egy virágos esemény lesz, ezzel is még több embert bevonva a Virágoztassuk fel Békéscsabát együtt! programba.

A virágos versenyre három kategóriában lehetett nevezni: Közösségi kert, Magán kert és Erkély, valamint díjazták a legtöbb like-ot kiérdemlő kertet is. Rengeteg magánszemély nevezett, de volt olyan általános iskola is, amely megmutatta kertjét, valamint a lakótelepi közösségek is vállalkozó kedvűek voltak.

Erkélyek kategória

1. helyezés: Jancsó Mária

2. helyezés: Kovács Marianna

3. helyezés: Kovács Flóra

Közösségi kertek kategória

1. helyezés: Mátsás Baiczer

2. helyezés: Erzsébethelyi Általános Iskola (Kovácsné Szatyin Ildikó)

3. helyezés: Lencsési Általános Iskola (Farkas Éva)

Magánkertek kategória

1. helyezés: Kercsó Annamária

2. helyezés: Buzás Edina

3. helyezés: Légrádi István Tiborné

Közönségdíjak

Erkélyek kategória: Jancsó Mária

Magánkertek kategória: Pissné Hégely Szilvia

Közösségi kertek kategória: Lencsési Általános Iskola (Farkas Éva)

Különdíjak - Patrióta Irány a Kert:

Magánkertek kategória:

Csiernyik Mónika - Irány a Kert különdíj

Légrádi István Tiborné

Pissné Hégely Szilvia

Dér Katalin

Petrovszki Istvánné Katalin

Valkóné Ivanics Mária

Zahoránné Juhász Edit

Csiernyik Mónika

Csulik Marika

Szalancsik Margó

Lipták Emese

András-Varga Nikolett

Gera Istvánné

Erkélyek kategória:

Berczi-Salamon Magdolna

Közösségi kertek kategória:

Jankay Apartmanház

Seben Zalán