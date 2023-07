Várható volt, hogy a Kárpát-medence is érintett lesz a helyzetben, hiszen Nyugat-Európa több országa felett is észlelték már az amerikai kontinensről érkező füstöt. Most már idehaza is jól láthatóvá vált, különösképpen hajnalban és naplemente idején – írták a Koponyeg.hu oldalon.

Azon túl, hogy szép, bár kissé kísérteties látványt nyújt a füst, egyelőre más gondot nem okoz. A terjedése 8-15 km-es magasságban zajlik, mozgását és talajszint feletti magasságát pedig az itt zajló meteorológiai jelenségek befolyásolják.

„Ha a füst eléggé felhígul, és lejjebb sem igen jön, akkor tulajdonképpen hatást nem gyakorol a levegő minőségére. Ha azonban leereszkedik, akkor már ront a levegőminőségen” – emelték ki.