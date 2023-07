A nagybánhegyesi asszonyok alkotói közösségére példás összetartás, kreatív együttgondolkodás, egymás támogatása a jellemző. A Rezeda Díszítőművészeti Szakkör tagjai csoportosan neveztek a Bihari Népművészeti Egyesület Kitesszük a szűrét című felhívására. Ez volt a X. országos pályázata a berettyóújfalui civileknek.

– Nagyon büszkék vagyunk az asszonyainkra, akik hatan összesen tizennégy pályamunkával szerezték meg az előkelő második helyezést. Idén a zsűri nem hirdetett győztest – tudtuk meg Pepó Jánosnétól, az egyesület vezetőjétől. Elárulta, a rezedások szívéhez közel áll a szűcshímzés, szívesen megmutatják ezt a mintakincset viseleteken, kiegészítőkön. Erre a pályázatra például volt, aki hátizsákon lila-szürke összeállításban jelenítette meg a hímzését és még készített hozzá irattartót és telefontokot is. Modern formájú barna-drapp színű táska is készült, más dekoratív fekete kisestélyi ruhára álmodta meg a szűcshímzést, mely a zsűri értékelése szerint is rendkívül dekoratív, ékszerszerű hímzéssel készült míves ruha. Így állt össze a nagybánhegyesiek kollekciója, ami méltán nyerte el a zsűri tetszését.

– Nagy öröm a számunkra, hogy ugyanebben az időben Mezőkövesden, a Száz rózsás elnevezésű pályázatra beadott alkotások közül is kiállításra került az egyik szakköri tagunk munkája, egy gyönyörű reggeliző szett – mesélte Pepó Jánosné.