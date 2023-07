A klub egyébként idén harminc éves. 1993-ban a Váraljai Kutyakiképző Iskola keretén belül kezdték meg az agility sport oktatását, majd ebből alakították meg 2001-ben a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klubot.

– Azóta a Békés megyeiek megismertek minket, tagjaink számos szép eredményt értek el különböző hazai és nemzetközi versenyeken, illetve nagyon sok rendezvényt is szerveztünk – emelte ki Alt Sándor. A szervezet elnöke felvetésünkre hangsúlyozta, talán arra a legbüszkébb, hogy a klub fennmaradt.

– Rengeteg nehézség övezte az utunkat, de ma is itt lehetünk – fogalmazott. Idén egyébként két versenyzőjük Szabó Márton két kutyájával, illetve Baráth Orsolya is bekerült a magyar válogatottba, és ott lesz a hollandiai világbajnokságon. Sőt, Baráth Orsi lesz a nemzeti csapat egyik kapitánya is a megmérettetésen.

A csapat egyik nagy ereje a közösségben, az összetartozásban rejlik, a klub tagjai sok területen segítik egymást.

– A kezdetektől a közösség erejében hiszek, a közösségben bízok. Csak együtt lehet olyan eredményeket elérni, amelyeket nekünk is sikerült. Harminc éven át fenntartani egy kis klubot nem is lehetne másként, csak összefogva. A három évtized alatt három világbajnokságot, három ifjúsági Európa-bajnokságot és három Paragility Világkupát is szerveztünk – tette hozzá Alt Sándor.

A fogyatékossággal élők számára életre hívott paragility Gyuláról indult útjára Alt Sándor ötletére, és az első világkupát is fürdővárosban rendezték meg annak idején, amit azóta számos megmérettetés követett.