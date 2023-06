Az önkormányzatok közfoglalkoztatási munkaprogramokban előállított alapanyagait, készítményeit, valamint a helyi termelőket összekapcsolják az éttermekkel, szállodákkal, fesztiválokkal, illetve egy kataszter létrehozásával is segítik az egymásra találásukat.

Csütörtökön Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke, dr. Bak Péter igazgató, Mokran Róbert, a békéscsabai Munkácsy Hotel étteremvezetője és Darvasi Sándor, a hotel séfje több településre is ellátogatott a projekt keretében.

A jószágállományt is megnézték a látogatók Magyardombegyházon.

Kozsuch Kornél hangsúlyozta, Csanádapácán a prés- és sajtolóüzembe, Kaszaperen a zöldség- és gyümölcsszárítóba, fűszerpaprika-feldolgozóba, Magyardombegyházon a Sajtfaluba mentek el.

– A helyi alapanyagok, ezek felhasználása, feldolgozása és az előállított termékek kiváltották csodálatunkat – emelte ki a NAK Békés vármegyei elnöke. – Mindez erősítette bennünk, hogy igenis helyük van az egészséges, nem utaztatott, helyi, környékbeli nyersanyagoknak, készítményeknek a vármegye vendéglőiben, konyháin. Ezeket szívesen népszerűsítjük is a magunk eszközeivel.

Dinyés Ildikó, Magyardombegyház polgármestere a Sajtfaluban finom falatokkal is megkínálta a gasztronómiai szakembereket.

Mokran Róbert hangsúlyozta, éttermükben már számos helyi alapanyagot, kézműves terméket használnak a csabai kolbásztól a sajtokig, zöldségekig.

– Most újabb áruféleségeket fedeztünk fel, többek között a csanádapácai, hidegen sajtolt étolajat, a repceolajat, az ivóleveket, a kaszaperi aszalványokat és az őrölt fűszerpaprikát, a magyardombegyházi kecskesajtokat. Mindegyik helyen lenyűgözött bennünket a tisztaság, a precizitás, a magas minőség. Azt is örömmel láttuk, hogy a településvezetők mennyire képben vannak szakmailag is a termékek előállításával kapcsolatban. Úgy tapasztaltuk, hogy mennyiségben is biztosítani tudják a készítményeket. Szemlénket folytatjuk, hogy minél több terméket kutassunk fel, ismerjünk meg, majd használjuk a mindennapok Békés vármegyei vendéglátásában.