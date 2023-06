Népes rajongótáborral rendelkezik Sanyi, Facebook-oldalán olvasható, hogy amint az emberek, ugyanúgy az állatok között is vannak kiválasztottal. Élő példa erre, a békéscsabai, Munkácsy téri Sanyi kakas. Úgy tartják, nem véletlenül szökött meg a gazdájától, a piacról. „Ő nem arra született, hogy megegyék, sokkal többre hivatott. Arra, hogy gyönyörű látványával egy kis jóérzést, szeretetet vigyen azok szívébe, akik felkeresik. Sanyi nem csak gyönyörű, de 150 kilométerről, a fotókról is látszik, hogy lelke is van. Azon a bizonyos piaci napon eldöntötte, hogy nem lesz senki ebédje vagy vacsorája. Ettől is különlegesebb, mint a többi társa.”

Fotó: Für Henrik

Sanyi a király a placcon, büszke és gyönyörű

A 18 éves Győri Leventével kerestük fel Sanyit, ugyanis a „vízműs” diák készítette a minap az egyik legjobb fotót a sztárkakasról. Úgy pózolt neki a téren lévő padon is, mint egy modell, tollászkodott egy kicsit a látvány kedvéért.

– Feltettem a közösségi oldalamra a fotókat, rengetegen nézték, lájkolták és kommentelték – hangsúlyozta a 18 esztendős diák. – Olyan hozzászólások voltak többek között: „Ő a király a placcon, büszke és gyönyörű; hihetetlenül cuki kakas; jobb, mint egy csörgőóra, mert kora hajnalban kukorékol, nem lehet mellette elaludni.” Nekem is szebb lett a napom attól, hogy Sanyival találkoztam, belopja magát az ember szívébe.

Ugyanígy vélekedtek a padon ülő, a Nemes Tihamér technikum rendészeti osztályába járó lányok is. Az újkígyósi Vőneki Laura és a békéscsabai Lőrincsik Amália elmondta, Sanyi nélkül már nem lenne az a tér, ami most. Közel engedi magához az embereket, de csak kiváltságosoknak engedi, hogy megsimogassák.

Egy ideig Kukori és Kotkoda is társa volt

Sanyit egy közelben élő hölgy, Éva eteti, itatja legtöbbször. Szívesen beszélt nekünk a kakassal történtekről, mióta a téren él, de kérte, hogy a vezetéknevét ne említsük. Így a sportszerű, mert Sanyinak sincs.

– Lényegében lakótelepi „névszavazást” tartottunk arról, hogy mi legyen a neve, a Sanyi nyert – mesélte Éva. – Naponta ötször is meglátogatom, főként aprómagvakat veszek, viszek neki, és mindig figyelek arra, hogy legyen elegendő vize. A téren két helyen is vannak tálkái. Az egyik a „nappalija”, a másik a „hálószobája”, az egyik fa alatt. Sanyi a fán tölti az éjszakát, mert akadtak kellemetlen élményei is a földön. Éjszakai, hajnali randalírozók kergették, megbotozták.

Éva kitért arra, Sanyinak baromfitársai is voltak egy ideig, egy tyúk és egy másik kakas. Már ezeknek is névszavazást akartak tartani, felmerült a Kukori és Kotkoda, a Laci és Sári, a Bendegúz és Csámpás Rozi is. A tyúk azonban két-három hét után eltűnt, az is lehet, hogy ellopták, mert jól érezte magát a téren. A másik kakas egyszer megtámadta Sanyit. A helybéliek vérző fejjel találtak rá, az állatorvos azonban megnyugtatta az embereket, a madár könnyebb sérülésekkel megúszta a verekedést. Mindenesetre a másik kakast elvitték egy csabai baromfiudvarba.

A sztárkakas turistákat is vonz a városba

A csabai sztárkakas felépüléséért szinte mindenki drukkolt, mert üde, érdekes színfoltja a lakótelepnek, és senkit sem zavar. Sőt, turistákat vonz a városba. Éva elmondta, találkozott egy budapesti házaspárral, akik az interneten látták Sanyit, és miatta jöttek Csabára, hogy fotózzák. Éva hiába ellenkezett, rátukmáltak kétezer forintot, hogy vegyen neki a pénzből eleséget a madárnak. Érkeztek ugyanakkor már Pápáról, Tatabányáról is Sanyi-rajongók a közelmúltban.

Sanyi, mintha érezte volna, hogy róla beszéltünk: peckesen, büszkén járt-kelt a téren, mint egy gróf a birtokán. Ahogy egy járókelő fogalmazott: nem is tudjuk, mi lenne velünk nélküle.

Odafigyel a kakas étrendjére is

Éva, aki a legtöbb időt tölti Sanyival, elmondta, a kakas olyan, mint egy kutyus. Amikor meglátja az asszonyt, már szalad is elébe. Sanyi okos, hiszen télen, ha nagy a hideg, azoknak a lakóházaknak a tövébe bújik, ahol meleget talál. Éva odafigyel, vigyáz a kakas étrendjére is, főként kukoricadarát és aprómagvakat ad neki, ezek a kedvencei. Emellett Sanyi kapirgál a téren, így is talál némi eleséget Békéscsaba kedvenc kakasa.