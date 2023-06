– A parkban megújulnak a sétányok és új útvonalakat kialakítunk, tizenkét parkolót és plusz egy mozgáskorlátozott parkolót építünk, a játszóteret is bővítjük, szabadtéri előadások megtartására alkalmas helyszínt alakítunk ki, valamint kondiparkot tervezünk. Megújul a közvilágítás, valamint új utcabútorokat helyezünk el. A növényzetre gondolva a csapadékvíz-összegyűjtést is megoldjuk és ezt a meglévő és újonnan ültetett növények öntözésére használjuk. Azt is tervezzük, hogy összenyitjuk a Mikolay-kertet a Mátrai Stadion fejlesztéssel érintett területével. Ott a futópálya állapota mára jelentősen leromlott, de a pályázat keretében a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolattal kívánjuk azt is ellátni. A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2024. december vége.

A városrész önkormányzati képviselője, Kovács Péter azt emelte ki, hogy a projektnek köszönhetően a város régi adósságát törleszti: a Szőlő városrész elszigetelődése feloldható. Pezsgő életet, kulturális, sportos sokszínű kikapcsolódási lehetőséget ad majd a környéken élőknek is. Várják, hogy mielőbb elkészüljön.

A sportolni vágyók igényeit is kielégíti a fejlesztés Sportfelületeket is kialakítanak, mégpedig két kisméretű futballpályát, illetve kézilabdapályát, két teniszpályát, egy kosár- és röplabdapályát. Helyet kap ott rugófal és asztalitenisz funkció. Kihelyeznek térfigyelő kamerákat valamint lesz wifi, továbbá kutyafuttató is készül.