A korábbi napok eseményei kemény főpróba elé állították a frissen átadott záportározót és a felújított csatornahálózatot – adta hírül a lakosságnak Dévaványa Város Önkormányzata. Részletezték, a település különböző pontjain elhelyezett mérők adatai szerint péntek este 21 és hajnal 4 óra között 50-70 milliméter eső esett – ennek 90 százaléka 21-23 óra között –, melyet a korábbi napokban már 40-50 milliméter csapadék előzött meg. Ezek az értékek összességében már elérik a 2019-2020-as nagy esők adatait. Megállapítható, hogy jól vizsgázott az új rendszer: a víz kormányzásával és a záportározó beüzemelésével ott is, ahol az árkokból az éjszaka kilépett a víz, hiszen reggelre annak szintje jelentősen leapadt. Az északi részen a Deák-Klapka kereszteződésénél két mélyebben fekvő ingatlan kertjét, illetve egy Kert utcai ingatlant kellett homokzsákokkal védeni.

A záportározó jelentősége tehát érzékelhető volt. A csapadék útját a Szeghalmi-Klapka utcánál található zsilip lezárásával még éjszaka átkormányozták a záportározó felé, az üres területbe pedig szó szerint zubogott a víz. A tározó körülbelül egyharmada telt meg, ezzel gyors tisztulást engedve az utcai elvezető árkoknak. Meglátásuk szerint hosszú távon a déli részen is egy záportározó kialakítása lehet a megoldás, hiszen tapasztalták, hogy a város ezen területein továbbra is vannak gondok, így mindenképp szükséges a víz elfolyását gyorsítaniuk.

Hozzátették, kapcsolatban vannak a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatásósággal, a korábbi jelzéseiknek és kéréseinknek megfelelően a településről induló befogadó csatornák is viszonylagosan leürítettek voltak, de mostanra azok is kezdenek megtelni, emiatt a Hármas-Körös felé a víz elfolyása lassabb ütemű. Arra kérnek mindenkit, hogy az ingatlanok előtti csatorna tisztaságát mielőbb ellenőrizzék, hiszen a következő napokban további esőket jósolnak. Az árkokban felgyülemlő fű, illetve szennyeződés pedig gátat képezhet a víz lefolyásának, ami elöntésekhez vezethet. Végül hangsúlyozták, munkatársaik folyamatosan járják a települést, ellenőrizve a víz lefolyását, de a lakosság közreműködésére is szükségük van, hogy ne legyen nagyobb baj.

Valánszki Róbert polgármester szerkesztőségünk kérdésére szerdán elmondta, szerencsére sikerült a kármentesítés az elmúlt hétvégi nagy esőzés okozta belvízhelyzetnél. Azóta a vízügyi igazgatósággal újra felvették a kapcsolatot, amelynek munkatársai megkezdték a befogadó csatorna leürítését. Hozzátette, péntek óta a szárazabb idő is sokat segített, azonban a következő napokra újabb esőzéseket jósolak. Bíznak abban, hogy ezúttal kevesebb csapadék hullik Dévaványára. Végül kifejtette, a TOP-os pályázat keretében frissen átadott záportározónak és a felújított csatornahálózatnak köszönhetően immár tudják kormányozni a belvizet a település észeki részén.