A verseny témája az Európai Unió létrejötte, 1957 és 2004 közötti története, meghatározó kulturális gyökerei és napjainkban betöltött szerepe volt. Az Andrássy gimnázium Szabó Enikő, Molnár Eszter, Luptovics Lilla Diána alkotta csapatát Szabó László, a középiskola igazgatója készítette fel a megmérettetésre, mint mondta, a munkát tavaly ősszel elkezdték.

Több fordulót is sikeresen vettek a tizedik évfolyamos, a történelmet emelt szinten tanuló lányok, mielőtt bekerültek a Kárpát-medencei szintű verseny döntőjébe. Az elsőben például egy kvízt töltöttek ki, a válaszokat pedig az előre megadott szakirodalomban olvashatták.

Francia újságírók bőrébe bújtak

A második körben egy magazin címlapját alkották meg, egy nagy, illetve öt kisebb cikkel. Francia újságírók bőrébe bújtak, és visszautaztak hat évtizedet, tudósítottak a reimsi katedrálisban zajlott miséről, amelyen lényegében megszületett a francia-nyugatnémet kiegyezés, ekkor találkozott Charles de Gaulle francia köztársasági elnök és Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár.

A Csinibabából merítettek ötletet

A harmadik etapban egy kisfilm készítését, valamint ehhez kapcsolódva egy prezentáció bemutatását kapták feladatul a lányok. Magyar szemszögből, ugyanakkor immár Franciaországban élve, disszidáltként igyekeztek bemutatni, hogy mi a különbség a nyugat és a kádári Magyarország, azaz a kelet között. A történet azon szálában, hogy miként jutottak a vasfüggönyön túlra, a Csinibaba című filmből merítettek ötletet.

Artúr királynak tartottak beszámolót

A fináléban, vagyis a negyedik fordulóban pedig Írországot mutatták be több szemszögből. A kismartoni Esterházy-kastélyban előadást tartottak, színpadi műsort adtak, és mindehhez ír koboldok bőrébe bújtak – verses formában, gitárkísérettel számoltak be Artúr királynak a történtekről. Hangsúlyozták, hogy az EU-s Írországot igyekeztek megjeleníteni, és például egy vitát is folytattak arról, hogy a visegrádi országokban megvalósítható-e az a gazdasági fellendülés, amelyet a kelta tigris megcsinált.

A medgyesegyházi Szabó Enikő, a gyulai Molnár Eszter és az újkígyósi Luptovics Lilla Diána felkészítését segítette mentorként két végzős, a medgyesegyházi Szabó Ágnes és a békéscsabai Leszkó Zsófi – akik nemhogy szintén részt vettek, de ugyancsak döntőbe jutottak egy korábbi Estöri versenyen. Elmondták, hogy a kreatív elemek kidolgozásában támogatták a tizedikes lányokat, így a videó szerkesztésében, az Instagram oldal létrehozásában és tartalommal való megtöltésében, a prezentációk elkészítésében.

Szabó László igazgató dicsérte a csapatot, amely a döntőben tizenkét egylet közül az előkelő nyolcadik helyen zárt. Hangsúlyozta, hogy a lányok nagyon sokat dolgoztak a sikerért. Kiemelte azt is, hogy hetedik alkalommal szervezték meg az Estöri versenyt, és hogy az Andrássy gimnázium aktuális csapata ötször került be a fináléba. Úgy véli, hogy ez a kollégái, a történelem munkaközösség és a diákok közös sikere.

A történelemmel mennének tovább

A tizedikes lányok közül Enikő elmondta, hogy a verseny hatására egyre inkább érdekli az Európa Unió, nemzetközi kapcsolatok területén tanulna tovább. Lilla szeretne történész lenni, a honfoglalás és az Oszmán Birodalom időszaka vonzza. Eszter egyelőre nem döntötte el, hogy milyen pályát választ, érdekli a történelem és a magyar egyaránt. A végzősök közül Zsófi a Károli Gáspár Református Egyetemre, kommunikáció-és médiatudomány szakra jelentkezett, érdekli a diplomácia; Ágnes pedig a Szegedi Tudományegyetemen jogásznak tanulna, családjogi ügyvéd szeretne lenni.