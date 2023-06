– A Fehérliliom Népfőiskola lényege is az kell, hogy legyen: minden kondorosi felelős minden kondorosiért – emelte ki Lezsák Sándor. – Ugyanúgy vonatkozik ez a csabacsűdiekre vagy a kétsopronyiakra is, és még sorolhatnám a környező településeket. A Kárpát-medencében jelenleg 16 ilyen népfőiskola működik, de nagy az igény a továbbiak létesítésére is. Értékeket mentünk, közvetítünk, adunk tovább. A lehetőséget teremtjük meg, ezzel kell élniük a maguk igényei, közösségteremtő programjaik révén a helyi közösségeknek.

A Fehérliliom Népfőiskola átadását követően az intézményt Arany Gábor katolikus plébános és Tuska Tibor evangélikus lelkész szentelte és áldotta meg, a kondorosi baptista gyülekezet képviseletében beszédet mondott Vári Ferenc.