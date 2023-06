Mohácsi Klaudia azért indította el az országos kezdeményezést, mert nagyon fontosnak tartja, hogy bevigyék az óvodákba a méhészetet, hogy a korosztály mindennapjaikban is ott legyen ez a tevénység.

– Lényegesnek tekintem, hogy a gyerekek minél fiatalabb korukban megismerjék ezt a hivatást, annak hasznosságát, illetve képet kapjanak a mézfogyasztás jelentőségéről – emelte ki kérdésünkre. Mint elmondta, minden érintett intézménybe eljuttat egy játékkaptárt, illetve ugyancsak támogatók segítségével méhészeti eszközöket, méhész kalapot és méhész kesztyűt, ami szintén erősíti az óvodások érdeklődését. A mézkirálynő elsősorban vármegyeszékhelyi óvodákba látogat el az országban, de járt már más jellegű településeken is, például Esztergomban. Békésben pedig, mivel ő maga is vármegyei kötődésű, nagykamarási, számos helyre szeretne eljutni. Eddig egyébként már mintegy huszonöt intézményt keresett fel hazánkban, és ahogy hétfőn a fürdővárosban, úgy mindenütt másutt is kiváló a kezdeményezés fogadtatása. Az interaktív foglalkozás során Mohácsi Klaudia virágmagokkal is megajándékozta a gyerekeket, hogy azokat elültetve segítsék a méhek életét. Az óvodások emellett akác- és repcemézet is kóstolhattak a program részeként.

Petrovszki Eszter tagintézmény-vezető elmondta, nagyon fontos számukra, hogy a mézkirálynő ellátogatott óvodájukba. Mint kiemelte, a program maradandó élményt nyújtott a gyerekeknek, akik közelebbről és részletesen megismerhették a méhek munkáját. Felhívta a figyelmet arra is, hogy óvodásaik minden évben kóstolnak mézet az egészséges életmód jegyében.