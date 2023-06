Mint Dankó Béla a közösségi oldalán írta, legfőbb céljuk az volt, hogy tovább erősítsék a két térség együttműködését. Kiemelte, különösen a sport és a kultúra terén látnak lehetőséget a közös gondolkodásra, a kapcsolatok elmélyítésére, valamint azok továbbfejlesztésére. Ennek érdekében Rezes Károllyal, a Beregszászi Járási Tanács elnökével és Alyokhin Viktorral, Salánk polgármesterével, a járási tanács egyik vezetőjével egyeztettek.

– A megbeszélések kedvezően alakultak, biztos vagyok benne, hogy a viszonylag nagy távolság ellenére gyümölcsöző együttműködés áll előttünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben ne engedjük el a kárpátaljai magyarok kezét, hanem az összes fórumon, akár ilyen személyes találkozón is éreztessük, hogy támogatjuk őket, velük vagyunk – hangsúlyozta Dankó Béla. A delegáció útja során Beregszáz mellett Tiszapéterfalvára is ellátogatott, ahol a helyi sportkomplexumot is megtekintették. Az országgyűlési képviselő kifejtette, hamarosan folytatják a megbeszéléseket, és konkretizálják az együttműködést.