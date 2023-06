Az intézmény igazgatója, Juhász Zoltán elmondta, a munkatársai pár hete jöttek elő azzal az ötlettel, hogy szervezzenek japán napokat. Kapcsolatba léptek a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesülettel, valamint további együttműködőkre is találtak. Érdekesség, hogy pont harminc éve is otthont adott a bibliotéka hasonló rendezvénynek; és például akkor is tartott az origamikról elméleti és gyakorlati bemutatót Erdősi Géza.

Pénteken a harcművész szemével beszél Japánról Gregor László, a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület alelnöke. Szombaton szintén több előadást tartanak: szó lesz a japán kertkultúráról, betekintést nyújtanak a gésák világába, továbbá japán dallamok csendülnek fel, illetve kimonókat és yukatákat mutatnak be.

– Japán mintegy hétezer szigetből áll, háromezer kilométer hosszú, és olyan, mintha Szicília déli részétől Skandinávia északi részéig tartana. A 125 milliós népességének kétharmada a Hirosimától Tokióig tartó vidéken él, itt a városok egymásba érnek – mutatta be a távol-keleti országot Hankó Ferenc, a MAPON Gyulai Japán-Magyar Kulturális Egyesület elnöke. A felkelő Nap országának is nevezik, a japánok sokáig abban a hitben éltek, hogy náluk kel fel először a Nap.

– Japánban a hagyományok és a modern világ vívmányai harmóniában vannak egymással – hangsúlyozta. Négy vallást, életfilozófiát gyúrtak egymásba – a buddhizmust, a konfucianizmust, a sintoizmust, a kereszténységet –; precízek és pontosak, tisztelik a természetet, megbecsülik az adottságaikat.

A japánok szokásairól elmondta, hogy felülről lefelé, jobbról balra írnak; vendégségben kötelező az ajándék, de igazából annak csomagolása számít. Az illemszabályokról hozzátette: szeretnek szürcsölni; a bejáratoknál nem a férfi engedi előre a nőt, hanem a nő a férfit; cipőben nem szabad belépni a lakásba; illetve nem fognak kezet egymással, hanem meghajolnak.

Több várost is bemutatott fényképek segítségével, és beszélt azok nevezetességeiről: így Hirosimáról és az ottani Béke emlékműről; Kiotóról, ahol rengeteg templom és szentély található; a fővárosról, Tokióról, valamint a háttérben meghúzódó Fujiról, a japánok szent hegyéről.