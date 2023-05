Csütörtökön a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is tartott ünnepséget, sőt a díjazott alkotásokból kiállítást is nyitott, hogy jelképesen közvetítse az országos elismeréseket, bemutassa az alkotókat. A megjelenteket Szikszai Csaba külgazdasági osztályvezető köszöntötte, majd dr. Orosz Tivadar mondott beszédet. A vármegyei kamara elnöke hangsúlyozta, az országos pályázatot húsz éve mindig meghirdetik, a Békés vármegyeiek rendre szép számmal jelentkeznek. Idén kilencvenhárom termék közül negyvennyolc nyert el valamilyen címet, a tizenkét Békés vármegyei pályamunkából nyolc érdemelte ki a Kézműves Remek díjat. Dr. Orosz Tivadar hangsúlyozta, a verseny a hagyományőrzésről, az értékek közvetítéséről is szól, a békéscsabai kiállítás pedig egyúttal termékbemutató is.

Elsőként a bihari, debreceni és palóc cifraszűrt készítő Szőke Péternek nyújtotta át az elismerő oklevelet, aki a Remekek remeke díjat is megkapta. (Már ötször elnyerte a Kézműves Remek Díjat – a szerk.) Elismerésben részesült Komárné Papp Margit, aki székely felcsíki női viseleteivel nyűgözte le az országos zsűrit, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, aki kilim szőnyegeivel, és Kocsor Imréné, aki hollandi kosaraival remekelt. Ugyanígy oklevelet kapott Farkasné Kun Anikó, aki gyulai viseleteivel, Lukács Eszter Mária, aki békési szűcshímzéseivel, valamint Barcsay Andrea, aki fazekastermékeivel vívta ki a rangos elismerést.