A programon az idei Nefelejcs-díjas dr. Pálmai Tamás háziorvos köszöntötte a megjelenteket, majd Petőfi Sándor Távolban című versét Kis Csenge, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diája mondta el. A Bóbita Tagóvoda apróságai tavaszi csokorral kedveskedtek a jelenlévőknek, ezt követően pedig óvónők, Bagolyné Szűcs Andrea, Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna és Urbancsekné Sebestyén Marianna az Eperke királykisasszony és a 12 gyöngyöstojás című mesét adta elő. A kiváló ebédet Varga István, Csaviga készítette, a jó hangulatról, a Jó ebédhez szól a nótáról pedig Varga Pál gondoskodott.

A piskótakészítés rejtelmeibe Duma Annamária mestercukrász avatta be a jelenlévőket, aminek részeként „látvány piskótasütés” is volt. Kihirdették az „Epres édességek” süteménykészítő verseny eredményeit.

„Molnárkalács történelem” is elhangzott Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztőjének tolmácsolásában, majd az elfeledett recept életre kelt a gyakorlatban is. A jelenlévők meg is kóstolhattak Balog Gáborné, az egyesülete elnökének köszönhetően.