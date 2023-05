Kunágotán a Bereczki parkban állították fel a majális egyik leglátványosabb elemét, a májusfát. Kiválasztottak egy erre alkalmas pompás növényt, arra horgolt díszeket helyeztek. Megtudtuk, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai készítették a dekorációt, ők már az adventi készülődéskor is meglepték a község lakosságát. Ezen a sikeren felbuzdulva üdítő látványt varázsoltak a település központjában most is.

Annyi hungarikumra büszkék a településen. A kunágotaiak ágotikumnak nevezték el a májusfát, abban bízva, hogy mások szerint is az elkészült remekmű igazi kunágotai ritkaság.