A Top 100+ azt jelenti, hogy az említett békéscsabai éttermek is magas pontszámot kaptak a bírálóktól – akik nem fedték fel kilétüket a vendéglőkben – és éppen csak kiszorultak a „vaktesztek” során a legjobbnak ítélt száz közül. A most megjelent, 2023-as Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauzban azonban ugyanúgy szerepelnek. Mindkét csabai étterem már többször helyet kapott a legjobbak között, ami bizonyítja, nem engednek a színvonalból.

Vincze János, felesége, Mária és fiuk, Attila családi vállalkozásban üzemelteti a jaminai Kisvendéglő a Hargitához éttermet.

– Vincze Söröző néven kezdtük el ezen a helyen a vendéglátást 33 éve, és 24 esztendeje alakítottuk át étteremmé, egyúttal új nevet is kapott – hangsúlyozta Vincze Jánosné – Néhány éve a vidék legjobb étterme címet is elnyertük a Dining-Guide rangsorában, mindezek az elismerések pozitív visszajelzések számunkra a szakma részéről is.

A Veszely Csárda újra bekerült az elitbe, képünkön Metzger László (balra) és Molnár Imre

És hogy mi a siker titka? Vincze Jánosné elmondta, elsősorban az, hogy teszik a dolgukat a vendégekért.

– Az étlapunkon széles a választék, és számos erdélyi étel is helyet kap benne – ecsetelte. – Ehhez igazítottuk az étterem megjelenését, hangulatát. A hagyományos ételek mellett léptünk a modern gasztronómia, a fine dining felé is a különleges fogások kreációival, ezt az irányvonalat is sokan kedvelik.

Metzger László, a Veszely Csárda konyhafőnöke kiemelte, a kitartó, a színvonalból a sok nehézség ellenére sem engedő munkájuk eredménye a siker.

– Örülünk ennek, de természetesen számunkra a legnagyobb siker az, ha elégedett a vendég azzal az étellel, amit megrendelt és megkapott – emelte ki Metzger László.

Molnár Imre étteremvezető hozzátette, magas elvárásokat tűztek ki maguk elé, és arra törekszenek, hogy ezeknek meg is feleljenek a kiszolgálásban. A visszatérő vendégek száma is igazolja, hogy tartják a jó irányt.