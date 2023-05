– Még jó, hogy időben kinézték és megvették a lerobbant ingatlant, mert ma már könnyen hoppon maradnának. Az ünnepségen ugyanis elhangzott, Kétsopronyban nemigen van eladó ingatlan.

– Ez teljesen igaz, személyes érintettség miatt onnan is tudom, hogy a "nagyfiamék" nézelődnek ingatlan után, de egyelőre kérdés, találnak-e. Az önkéntes házat állami és önkormányzati támogatásból vásároltuk meg, majd 2020-ban csaknem kétmillió forintot nyertünk a Magyar Falu Programban az épület nyílászáróinak cseréjére, valamint a konyha mennyezetének építésére. 2021-ben ismét sikeresen pályáztunk, és 1,5 millió forintból a melléképület új tetőszerkezete készült el, A tavalyi pályázatunk kétmillió forintjából a főépület tetőfelújítása zajlik, és már 95 százalékos készültségben van.

– Miért nevezték el az épületet önkéntes háznak?

– Azért, mert önkéntes alapon épült, mi végeztünk minden felújítást, korszerűsítést az ingatlanban. Az elnyert összegek csak az építőanyagok árát tartalmazták. Hetvennégy önkéntes összesen 6300 órát dolgozott, és a mesterek sem kértek munkadíjat. Kaptak viszont tízórait, ebédet és uzsonnát, mindig beosztottuk egymás között, kik, mikor készítik el az ételeket.

– Az egyesületnek hány tagja van, és milyen programokat szerveznek számukra, illetve a községben élő többi embernek?

– A létesítményben többek között mikulásváró ünnepséget, közös főzéseket, sütéseket tartottunk, ezért építettünk kemencét is. Sokat kreatívkodunk a családokkal, többféle kézműves foglalkozást szervezünk. Június utolsó szombatján immáron tizenharmadik alkalommal rendezzük meg a családi napot, azt követően a „Hozd a nagyit a táborba!” programunkat. Itt a gyermekek tanulnak a nagymamáktól, és a nagymamák is az unokáktól. Közösen játszunk, kerékpározunk, kézműveskedünk, az okostelefon, a tévé kizárva. Még ebben a hónapban megvendégeljük a helybéli ovisokat. Az egyesületnek 80 család a tagja, de sok a pártoló tagunk is, akiket szívesen látunk attól függetlenül, hogy nincs három gyermek a családban.

– Kétsopronyról mindig hallani, hogy rendezett falu, gondozott portákkal, és ezt mi is megtapasztalhattuk. Mi ösztönzi az embereket nem csak a házuk, kertjük, de a házuk előtti területek rendben tartására?

– Az önkéntes ház átadásán több felszólaló is kiemelte, Kétsoprony vendégszerető, vendégmarasztaló település. Szeretnek itt élni az emberek, és akik idekerültek, idekerülnek máshonnan, nem akarnak elmenni innen. Mint sok más értéket, a házak, kertek gondozását, szebbé tételét is magunkkal hoztuk a szüleink, nagyszüleink révén, akik ugyanúgy magukkal hozták az őseiktől. Húsvétra és augusztus 20-ára mindig kimeszelték az ingatlanokat. A feladatunk az, hogy mindazt az értéket, tudást, szorgalmat, amit elsajátítottunk, megtanultunk és a magunkénak érzünk, továbbadjuk a gyermekeinknek.

– Milyen terveik vannak az egyesületben a közeljövőben?

– Még inkább ki szeretnénk domborítani, hogy mennyire fontos a család, a családon belül az egymásra odafigyelés, a közös tevékenység, és milyen jó, hogy vannak szüleink, testvéreink, nagyszüleink, rokonaink. Továbbra is tartjuk, erősítjük a kapcsolatot a többi civil szervezettel a Horenka népdalkörtől a polgárőrségig. Az önkéntes ház további korszerűsítést is szeretnénk elvégezni. Örülünk annak, hogy Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az önkéntes ház avatását találta méltó helynek ahhoz, hogy bejelentse, a kormány az idei év második felében ismét meghirdeti a Falusi Civil Alap pályázatokat. Jeleztük, hogy mi biztosan részt veszünk rajta. Az önfenntartás irányában is továbblépünk, vagyis befőtteket, savanyúságokat, levestésztákat készítünk. No, és közösen mákos-szilvalekváros derelyét is, ami nagyon ízlett az önkéntes ház átadásán a vendégeinknek.