– A Z generációhoz tartozó tizen- és huszonévesekkel szemben gyakran élnek a sztereotípiák; nehezen motiválhatók, csak a telefonjukat nyomkodják, képtelenek a kitartásra, nem akarnak felnőni. Ezek abból is fakadnak, hogy keveset tudunk a világukról, pedig szülőként, pedagógusként, munkaadóként vagy munkatársként elengedhetetlen, hogy együttműködjünk velük, túllépjünk előítéleteinken, ne mélyítsük tovább a generációs szakadékot – sorolta Bereczki Enikő. A generációkutató hozzátette, az említett korosztály számára az egyik legnagyobb próbatételt a folyamatos online jelenlét képezi. "Always on" generációnak is nevezik őket, kifejezve, mennyire sok időt töltenek el a különféle közösségi oldalakon, applikációkon. Sajátos nemzedék, mert szüleiknek is újak a kihívásaik.

– A legtöbb fiatalt nem korlátozzák a szülei, hiszen őket sem készítette fel senki a digitalizáció hátulütőire. Saját felméréseim is rávilágítanak: a gyerekek több mint a fele nem kapott iránymutatást, holott szinte mindegyikük igényelné. Magukra utaltak, miközben az online világ applikációi, videójátékai felépítésüknek köszönhetően erős függőséget okoznak. A platformok közül kifejezetten addiktív a Tiktok, a csapda különösen azokat fenyegeti, akik valamilyen nehézséggel eleve küzdenek – sorolta a szakember, kiemelve, az "élmény" feloldódást ad, könnyű sikert, de a való élet nem ilyen, ott sok kudarccal kell szembenézni. Ráadásul a Covid óta a fiatalok is rosszabb mentális állapotban vannak, negyven százalékuk élt már meg depressziót, sokuknál egészen hamar jelentkezik a digitális kiégés. Minderre a szakértő a fiatalok nyelvén hívja fel a figyelmet, celebek, influenszerek "bevonásával".

– Interaktív előadásaimon felsorolom, milyen életeseményeknél kell különösen odafigyelniük magukra, hogy elkerülhessék a függőség kelepcéjét – részletezte Bereczki Enikő, aki szerint nagyon sokat számít a háttér: egy jól funkcionáló családban beszédtémát képez, mi történik az online térben. Ha bizalmi kapcsolat áll fenn a szülő és a tinédzser között, arra lehet építeni: a közösségi médiában nyomot hagyó meggondolatlan lépés esetén is van kihez fordulni. A generációkutató rávilágított, a kamaszoknál életkori sajátosság az impulzivitás, a rövid távú gondolkodás. Agyuk prefrontális kérge még fejlődik egészen 25 éves korig. Ha nincs kitől segítséget kérniük, akkor a kortársaikhoz fordulnak, akik viszont gyakran hasonló cipőben járnak. Jellemző, hogy túl tragikusnak, kilátástalannak élik meg tetteik súlyát, ami akár fatális következményekkel is járhat.