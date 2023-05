Az eseményt második alkalommal rendezték meg és közel 350 futó állt a rajtvonal mögé, egyben a nemes cél mellé. A rendezvényt Mitykó Veronika Európa-bajnok súlyemelő nyitotta meg, majd Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. A résztvevők négy különböző távon teljesíthették az általuk kiválasztott versenyszámot.

A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára és annak egészségmegőrző hatására. A kastélyfutáson különleges környezetben tehették próbára magukat a résztvevők, miközben élvezhették a Wenckheim-kastély épületének látványát és a park festői szépségét. A jótékonysági futáson résztvevők a cukorbeteg gyermekeket támogatták. Elhangzott, a bevételből élményekkel egybekötött edukációs napokat fognak szervezni a közeljövőben.

A családok számára színes programok is színesítették a rendezvényt. A közelgő gyermeknap alkalmából volt ugrálóvár, arcfestés, katicabogarászás, sétakocsikázás, motoroztatás a Star Touring and Riding Klub közreműködésével, illetve buborékfoci várta a futáson résztvevő gyermekeket. A felnőttek többféle egészségügyi szűrővizsgálaton és orvosi konzultáción is részt vehettek. A táv lefutását követően arra is lehetőségük volt a résztvevőknek, hogy egy frissítő masszázst vegyenek igénybe.

Az alapítvány közleményében úgy fogalmazott, ezen a napon a jó emberek, a támogatásra érdemes célok és a segítő szándék egymásra talált.

A futóversenyről készült kisfilm megtekinthető a Diaboló Alapítvány Facebook oldalán.