Túl van az első akklimatizációs körön a békéscsabai Suhajda Szilárd. A Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében Suhajda Szilárd március 23-án indult el Nepálba, hogy teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül elérje a Mount Everest 8848 méteres csúcsát. Magyar állampolgárnak ez ilyen módon – „tisztán” – még nem sikerült.

Az első két hétben az expedíció első fázisa, az úgynevezett „előakklimatizáció” zajlott, amely során 4400 és 5800 méteres magasság között edzett a sportoló, majd az előzetes terveknek megfelelően, április 18-án érkezett meg az alaptáborba. Jelenleg a Mount Everesten történő akklimatizálódás zajlik, ami azt jelenti, hogy a hegymászó hozzászoktatja szervezetét a ritka levegőhöz, valamint táborláncot épít ki a hegyen. A táborok kiépítését Szilárd önállóan végzi, minden szükséges felszerelését önerőből viszi fel a hegyre, az alaptábor felett teljesen saját erejére van utalva. Az első akklimatizációs kör április 24-én kezdődött.

– Ma hajnalban sikeresen tértem vissza a 2-es táboromat jelentő sátramtól. Két éjszakát töltöttem 6400 méteren, illetve érintettem a 6700 méter fölötti magasságot is – ez a Lhoce-fal peremhasadékát jelenti, ahova könnyű terepen, a 2-es tábortól viszonylag gyorsan feljuthat az ember. A 24-i néhány órás vihart leszámítva, minden zökkenőmentesen zajlott. Egy-egy új magasság elérése során jellemző a kellemetlen éjszakai közérzet és így az alváshiány is, de az alaptáborban most lesz egy pár napom kipihenni magam. A Khumbu-jégesés útvonala az elmondások szerint hosszabb a tavalyinál, de kevésbé tűnt fenyegetőnek, ami igazán jó hír! – számolt be a fejleményekről. Mint írta, jól érzi magát, és várja, hogy elinduljon az újabb körre!”

A hegymászó a következő akklimatizációs kör során kiépíti harmadik – 7200 méterre tervezett – magassági táborát, ahol egy éjszakát el is szeretne tölteni. A folyamatos emelkedés lehetővé teszi a légnyomás változásához – így az oxigénszegény környezethez – történő alkalmazkodást. Szilárdnak várhatóan három ilyen felmenetre lesz szüksége, mielőtt a legmagasabb pontra indulhat. A Kyocera Everest Expedíció 2023 csúcsmászása az akklimatizációs időszakot követően, május második felében történhet.