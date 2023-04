Dávid Zoltán polgármester és Oravecz Nóra alpolgármester úgy döntött, hozzájárul a város virágosításához, legyen még több szín, látnivaló, szépség az utcákon. Első körben 40, méretes cserépbe ültetett leandert helyeztek ki. A mediterrán növény jól tarthatósága és szép színes virágai miatt elterjedté vált nálunk is. Fénykedvelő virág, a hőséget nagyon jól tűri.

Az alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, a húsvéti dekorációk sikere is arra ösztönzi őket, a tavaszi virágosítást is értékelik majd az orosháziak. A következő lépés lesz a virágosztás, amit tavaly is nagy érdeklődés kísért.