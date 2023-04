Fülöpné Csák Mónika férjével, kisfiával és nagylányával él. Elárulta, mindig is szeretett kreatívkodni és alkotni. Évekkel ezelőtt a belvárosban, tömblakásban laktak családjával, viszont miután megszületett a kisfiuk és kiderült, hogy autizmussal él, úgy döntöttek, hogy egy kertes ház sokkal jobban megfelelne számára, ezért kiköltöztek Jaminába.

Mónika felhívta a figyelmet arra, hogy bármennyire is úgy gondolják az emberek társadalmi szinten, hogy elfogadónak kell lenniük az autizmussal élőkkel szemben, ez a gyakorlatban tapasztalataik szerint nem igazán működik. Kisfiuk nagyon sok programból kimaradt amiatt, hogy nem tudott beilleszkedni a többi gyermek közé vagy akár felnőtt társaságba.

Természetesen a húsvéti installáció sem maradhatott el /Fotó: Für Henrik/

Nem tudtak játszótérre menni

– Nem tudtunk játszótérre menni, és máshova sem, szóval ez inspirált engem arra, hogy még otthonosabban, még gyerekcentrikusabban éljünk. Fontos volt, hogy ha munka és óvoda után hazaérünk, akkor tudjon hol játszani, legyen erre tér, legyenek olyan dolgok, amik egy gyerek számára érdekesek – ismertette a motivációit Mónika.

Így, miután már nem csak a kreativitás, hanem a tér is adott lett, elkezdett inspirálódni internetes oldalakon, miket lehet készíteni. Majd kipróbálta a cserépfestést, amire rögön ráérzett és sikerélményt okozott számára, ezután pedig egyik dolog követte a másikat. Mónika hangsúlyozta, hogy nagyon sokat köszönhet a férjének, aki támogatja, segíti, és aki nélkül nem tudná ezt a kreatív tevékenységet végezni. Hiszen amellett, hogy például a cserepek kifúrását is ő végzi el, ötletekkel is hozzájárul a sikerhez – például a kertben található The Flintstones családot ábrázoló installáció is az ő fejéből pattant ki.

– A visszajelzések is mind pozitívak. Először csak egy-két helyen dekoráltam, kerítésen belül. Habár most irodában dolgozom, korábban gyermekekkel foglalkoztam, nagyon szeretem őket. Amikor jöttek hozzánk az ovisok, nagyon tetszett nekik minden. Akkoriban volt egy nagy, látványos zsiráfos dekoráció is, amit nagy élmény volt számukra – mondta el.

Szeretne élményt adni a gyermekeknek

Úgy folytatta, ezután készült el a Flintstones család, amit végül azért is tettek ki a ház előli részre, mert így a gyermekek beleülhetnek, használhatják. És ez is lett utána a fő cél, hogy olyat alkossanak, ami élményt okoz az arra járó gyermekeknek.

– Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ne csak látványosak legyenek ezek a dekorációk, de a gyerekek még inkább ki tudják élvezni – fogalmazott Mónika, akinek kertjét sokan Disneyland-hez is hasonlítják.

Az installációkhoz a hozzávalókat az internetről, az anyagokat turkálóból szerzi be, de van, hogy az érdeklődők fel is ajánlanak bizonyos kellékeket, kiegészítőket. A következő nagy dobás egy cowboy tematikájú installáció lesz egy lóval és lovaskocsival, amire szintén felülhetnek majd a kicsik és nagyobbak. Mónika elmesélte, ehhez több felajánlást is kaptak, például nyergeket is, hiszen a lovat pont úgy szeretnék felszerelni, ahogy a valóságban is szokták.