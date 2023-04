Ismereteik szerint a békéscsabai az első alkalom, hogy autizmus szempontból akadálymentesítenek kondiparkokat – mondta Szántó Tamás, az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A cél az, hogy az autizmussal élők első ránézésre olyan információkhoz jussanak, amelyek mentén biztonságosan és eredményesen lesznek képesek használni az eszközöket. Bár egy táblán ki is van írva, hogy miként kell, illetve ajánlott használni a létesítmény egyes elemeit, igazolt, hogy az autizmussal élők számára az elhangzó és írott információk kismértékben nyújtanak támogatást, kevés információtartalommal bírnak.

Ugyanis általában több eszköz van egy kondiparkban, többen is edzenek a területen, zavaróak lehetnek az autizmussal élők számára a fény- és zajviszonyok is, így mire oda jutnak, hogy használnák is az eszközt, kérdés, hogy eszükbe jut-e, hogyan kell. Kihívást jelent számukra, hogy az adott helyben és időben érkező rengeteg információ közül kiválasszák azt, amelyik az esetükben az eredményes tevékenységhez szükséges.

Szántó Tamás

Fotós: Bencsik Ádám

Szántó Tamás hozzátette, hogy az Aut-Pont alapítvány épületénél is van egy kondipark egy pár évvel ezelőtti sikeres projektnek köszönhetően. Akkor a cél az volt, hogy a fiatalok jártasságot szerezzenek az eszközök biztonságos, eredményes használatában. Azóta más kondiparkokat is meglátogattak, az ismerős eszközöket az ismert mozdulatsorral igénybe is tudták venni.

Szarvas Péter polgármester is megerősítette, hogy az Aut-Pont alapítványnál van a közterületeken lévőkhöz hasonló kondipark, amit rendszeresen használnak az ellátott fiatalok. Innen jött az igény, hogy a városban lévő létesítményeket is igénybe vennék az autizmussal élők. A biztonságos használathoz azonban meg kell adni nekik a segítséget. Ezért helyeznek ki öntapadós matricák révén a megfelelő mozdulatsort megjelenítő infografikákat a berendezésekre.

A városvezető hozzátette: Békéscsabán is egyre többen élnek autizmussal, és ők is szeretnének hozzáférni azokhoz a szolgáltatásokhoz, mint az átlagosak. Ebben meg kell adni nekik a kellő segítséget, és az önkormányzat is támogatást nyújt ebben a tekintetben. Emlékeztetett, hogy nemrég volt az autizmus világnapja, annak apropóján kékben ragyogott a Csabagyöngye Kulturális Központ, ahol egy közösségi rendezvényt ugyancsak szerveztek közös gitározással, énekléssel.