Kovács Nóra, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke elmondta, az eseményen felidézték azoknak a felvidéki magyaroknak az emlékét, akiket megfosztottak állampolgárságuktól és vagyonuktól, illetve akiket 1947. április 12-én, 76 éve kezdtek el kitelepíteni a Felvidékről, a korabeli Csehszlovákiából.

Mivel a kitelepítés egyszerre jelent kollektív traumát és egyszerre sűrít magába számos egyéni drámát, a városi szervezet egy oral history- és novellaíró-pályázatot hirdetett, hogy a történteket a mai fiatalok is érthessék, megismerhessék. A felhívásra Békéscsabáról, Mezőberényből, Szarvasról és Tótkomlósról érkeztek pályamunkák, és különlegesség, hogy középiskolások mellett általános iskolában végzős tanulók is nyújtottak be alkotásokat.

A rendezvényen beszédet mondott Barcs Anikó, a történteket egykor átélő, néhai Barcs Józsefné Csizmadia Margit lánya – a pályázatokat értékelő zsűri elnöke –, aki édesanyja halálát követően szintén fontosnak ítéli, hogy a történelem ezen fájó fejezetét is megismertessék, hiszen sokan még ma sincsenek tisztában azzal, hogy mik történtek a második világháborút követő vészterhes években.

Idézett a történteket átélőktől, és sorolta, hogy azért hurcolták el és meg őket, mert magyarok voltak és azok is maradtak. Ismertette, hogy a számukra ismeretlenbe zakatoló fűtetlen vagonokban szállították őket, és olyan hideg volt, hogy az elvileg meleget adó kályhára teának feltett víz is megfagyott. Hangsúlyozta: Edvard Beneš csehszlovák elnök dekrétumai elválasztották a szülőt a gyermekétől, a menyasszonyt a vőlegényétől. Csak az Istenbe vetett hitük adott erőt a túléléshez.