Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, Kétsoprony nemcsak vendégszerető, hanem vendégmarasztaló település is. Aki ide költözik, nem akar elmenni innen, eladó ingatlant nem is igen talál az ember. Mindez a falusi CSOK-nak és a Magyar Falu programnak is köszönhető. Folyamatosan fejlődik a település, amely idáig már 23 különböző projektre kapott támogatást a Magyar Falu Programban. A képviselő hozzátette, példaértékű, ahogyan az önkéntes házat helyrehozták, korszerűsítették, látszik, hogy a kétsopronyiaknak fontos a település, ahol élnek.

Gyopáros Alpár kitért arra, a kormány 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu Programot. Csak a civil szervezetek pályázatainál hatezer nyertes van idáig, 20 milliárd forint értékben.

– A falusi közösségek életének meghatározói, motorjai a civil szerveződések – ecsetelte a kormánybiztos. – Ezek a szervezetek döntő többségükben valamilyen tematikus feladatot látnak el. A teljesség igénye nélkül említhetem a polgárőr- és az önkéntes tűzoltó- és a sportegyesületeket, a nyugdíjasklubokat.

Gyopáros Alpár, az önkéntes ház átadásán jelentette be, hogy az idei év második felében a kormány ismét meghirdeti a Falusi Civil Programot. A bejelentés után Péterné Novák Krisztina már jelezte, van még egy fejlesztési „etapjuk”, tehát várják a pályázati kiírást.