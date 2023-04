A 36. Díszmunka-bemutatón és Szakmai Napon Eke Ibolya intézményvezető elmondta, az elődök 38 éve indították el a programot, melyen a végzett tanulók megmutatták a többi diáknak és az érdeklődőknek, mit tanultak az évek során. Azóta is nyílt az esemény, általános iskolások és középiskolások is bepillantást nyerhetnek a Zwack képzéseibe.

A végzősök a kiállított munkáikat öt kategóriában – cukrász, kereskedelmi értékesítő, pék-cukrász, szakács és pincér-vendéglői – oktatójuk segítségével a duális képzőhelyen készítették el.

– A kiállítás egyben verseny is, háromtagú zsűri dönti el, kié a legszebb munka, az első helyezettek pénzjutalmat kapnak – sorolta Eke Ibolya. Hozzátette, saját dolgozóik és meghívott vendégek – köztük Varga Ferenc, a Magyar Pékszövetség regionális elnöke és Szeidler Zsolt cukrászolimpikon – tartottak szakmai előadásokat, dekoratőreik egy látványos dzsungelszobát alakítottak ki, a kereskedők korhű ruhákban várták fényképezkedni vágyókat a boltmúzeumban. Idén meghívtak helyi kistermelőket is, akik saját kézműves termékeiket mutatták be a rendezvényen.

– Ahhoz, hogy egy terítés, egy étel szépen nézzen ki, kell a tudás, a szépérzék. A hidegtál mellé is dukál valami plusz, hogy jól mutasson az asztal. A pincérek azon túl, hogy megterítenek, igyekeznek harmóniába rendezni a tányérokat, az evőeszközöket, a poharakat. Minden asztal elengedhetetlen kelléke a dísz – részletezte Eke Ibolya, hozzáfűzve, a kereskedelmi értékesítők díszcsomagolást készítettek a dekoratőrök segítségével, a pék-cukrászok pedig, akik két szakmát is tanulnak, kalácsot fontak, kenyeret sütöttek, tortát díszítettek.

Hangsúlyozta, a szakma sztárja pékcukrász tanulójuk, Szamosi Márk, a megmérettetésen elkészített munkáját újra megalkotta, ki is állították a boltmúzeumban. Azoknak a pincértanulóknak az asztalait, akik nemrég arany- ezüst- és bronzfokozatot nyertek el, szintén megcsodálhatták az érdelődők az egyik tanteremben.