Az orosházi Varga Szilárd a kémia szekcióban Molekuláris antioxidánsok heterogenizálása és szinergikus hatásuk vizsgálata című előadásával vett részt a konferencián. Az előző tanévben bekapcsolódhatot a Szegedi Tudományegyetemen a Biokolloidok Kutatócsoport munkájába a fiatal gimnazista, dr. Szilágyi István és Szerlauth Adél irányításával. Ennek a munkának az eredményeit mutatta be.

– Első díjas lettem, ami a nagydíj után a szekció legrangosabb elismerése – nyilatkozta. Az első díjas előadások szerzői 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból. A díjazottak meghívást kapnak a hatnapos országos diákkonferenciára, amit a Balaton mellett, Káptalanfüreden rendeznek meg 2023 nyarán. Várják még a díjazottakat különböző publikációs lehetőségek is, illetve akár ki is juthatnak a stockholmi Nobel-díj átadóra. Varga Szilárd további tervei kapcsán annyit árult el, szeretne egyetemen is kutatni, kipróbálni más kémiai szakterületeket is.