Kozsuch Kornél, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) Békés vármegyei elnöke elmondta, az új oldallal az a céljuk, hogy a Békés vármegyei gazdatársadalmat a legfrissebb, leghasznosabb agrárinformációkkal lássák el ezen a felületen is. Hozzátette, a Magosz a magyarországi gazdák érdekképviseletének legnagyobb szervezete.

Szorosan együttműködnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, és részt vesznek Békésben a támogatások változásairól tartott fórumokon is.

Ezeken a találkozón többek között a gazdaságátadás részletei is terítékre kerülnek, ezek is sok Békés vármegyei gazdát érintenek. Emellett a legújabb agrárjogszabályokat is megjelentetik a Békés Vármegyei Gazdakörök Szövetségének most létrehozott Facebook-oldalán.