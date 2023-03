Az ünnepség a békési forradalmi emlékműnél koszorúzással kezdődött, majd a polgármesteri hivatal Irányi Dániel dísztermében folytatódott.

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke köszöntőjében különleges ünnepnek nevezte az idei eseményt, hiszen – mint mondta – ebben az évben ünnepeljük Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját.

Zalai Mihály és Kálmán Tibor is koszorúzott Fotó: Lehoczky Péter

– A vármegye is több szálon kapcsolódik a költő életéhez, a Békéshez közeli Mezőberényben is sokat tartózkodott, sok időt töltött közösen unokatestvérével Orlai Petrics Somával, s onnan indult el arra a hadjáratra is, ahonnan soha nem tért vissza – tette hozzá.

Mint kifejtette, Békés városa szimbolikus a vármegye szempontjából, hiszen nagyon sokáig annak központja volt, és maga a vármegye is róla kapta a nevét.

– A vármegyei önkormányzat ismét elindult arra a körútjára, amit a Covid előtt is tett kihelyezett üléseinek megtartásával – folytatta a gondolatot, majd kiemelte, a pandémia óta a pénteki volt az első vármegyei közgyűlés, amelyet kihelyezett formában tartottak meg.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere kiemelte, nagyon fontosnak tartják, hogy megőrizzük múltunkat, március 15-i értékeit, és így tekintsünk a jövőbe.

– Békés városa összefonódott Békés vármegyével, közös a jövőnk, együtt tudunk előrelépni, együtt tudunk tovább fejlődni – hangsúlyozta.