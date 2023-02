Kikapcsolódás számára a bagolyszámlálás

A békéscsabai Sárközi Mária, önkéntes bagolyszámláló elmondta, Péli Magdolnától, lelkes állatbaráttól, fotóstól és természetvédőtől tudta meg, hogy több helyen is tanyáznak erdei fülesbaglyok Békéscsabán. Városi séták alkalmával elkezdte fotózni ő maga is a baglyokat – a Lázár utcán –, a képeket pedig feltöltötte a közösségi oldalára. Itt figyelt fel rájuk régi ismerőse, Mazula András, aki javasolta neki, hogy vegyen részt a szinkronszámlálásban. Ennek szívesen eleget tett, és három helyen is megfigyelte az erdei fülesbaglyokat a belváros környékén. Összesen 51 baglyot figyelt meg a három nap alatt, amely adatot jó érzéssel töltött fel az MME oldalára. Hozzátette, aránylag könnyű dolga volt, hiszen az erdei fülesbaglyok télen, napközben nem mozdulnak a kiválasztott pihenőfájukról.

Sárközi Máriától megtudtuk, az egyik megfigyelt baglyot, aki minden nap ugyanazon az ágon napozott és időközben a kedvence lett, el is nevezte Lázárnak. Kifejtette, bár sokat azt hiszik, hogy az erdei fülesbaglyok teljesen egyformák, ez nem így van, hiszen sokban különböznek egymástól. Végül elárulta, a számlálás egyfajta kikapcsolódás volt neki, amit szívesen végzett el, és a helyszínekre az unokáját is elvitte, illetve idős, bagolykedvelő barátnőjével is arra sétált többször. Javasolta, a városokban is érdemes a fákra felnézni, hiszen sok érdekességet láthatunk.