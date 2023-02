– Az aktív hivatali munkát befejezve két és fél éve köszöntem el a táblabíróságtól, de ahogy mondani szoktam: az írásból nem lehet nyugdíjba vonulni. Aki újságot, netán könyveket írt évtizedeken át, az addig pötyög a számítógépen, amíg talál számára tetsző témát, és persze olyan médiumot, mely meg is jelenteti anyagait. A szerkesztőségekben tapasztaltak éppúgy számtalan, még feldolgozásra váró anyagot kínálnak nekem, mint az ítélőtáblai munkám során gyűjtött élmények. Vagyis témahiányban nem szenvedek, és szerencsére fogadják is írásaimat a szerkesztőségek, kiadók – mondta el Az év jogász írója címet négyszer egymás után is elnyerő Bátyi Zoltán.

Mivel a novella vált az évek során a kedvenc műfajává, így új könyvében is ezekkel találkozhat az olvasó, köztük a négy díjazott novellával is, amelyek egy-egy bűncselekményt dolgoznak fel.

– Hogy melyek azok az írások, amelyek, mondjuk, a gyermekkoromat idézik fel, s melyek a bíróságon megélt ítélkezési napokat, gyorsan kiderítheti az olvasó, ha belelapoz a kötetbe. De hogy melyik írásom ihletője egy-egy valóban megtörtént esemény, és ki az a főhős, akinek históriáját több, valóban megtörtént esemény, netán csak a képzeletemben élő figurák felsorakoztatásával alkottam meg, már kínál egy kis talányt a kötetet forgatóknak. Mit is ér azonban az olyan könyv, amely nem rejt titkokat? – beszélt a Krétarajzokról a szerző.