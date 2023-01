Különleges adományt kapott kedden a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány. Mint azt dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a szervezet kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta, az említett napon egy koraszülöttet szállítottak speciális szemészeti ellenőrzésre Budapestre, a szemészeti klinikára, ahol azonnal meg is vizsgálták a gyermeket, de szerencsére beavatkozásra nem lesz szükség, így a Viharsarki Koraszülöttmentővel vissza is hozhatták a gyulai Koraszülött Intenzív Centrumba a gyermeket. Ezt követően az egyik benzinkútnál egy hölgy lépett oda a mentőautó vezetőjéhez, és átadott neki 20 ezer forintot azzal, hogy szeretné támogatni az alapítvány munkáját. Ezzel párhuzamosan megkérte a járművezetőt, hogy juttassa el megfelelő helyre az összeget, azután elsietett. Miután az egyik gyulai benzinkúton található egy gyűjtődoboz, így a mentőautó vezetője azonnal be is dobta az összeget oda, amiről kép is készült.

– Nagyon sokat jelentenek az ilyen támogatások mind emberileg, mind a munkánk szempontjából. Ezúton is köszönjük a hölgynek a kedvességét és az odafigyelését – fogalmazott az alapítvány elnöke.