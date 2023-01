– Hogyan tudná összefoglalni elmúlt évüket? Milyen célokkal vágtak neki az esztendőnek és miket sikerült teljesíteni?

– A tagságra jellemző, hogy kimeríthetetlen akarattal hajt végre nagyobb mennyiségű feladatot is. Nagyon sok helyszínnel és ötlettel kezdtük a tavalyi évet. A rengeteg külterületi, a számos városi, egyedi ültetés mellett új és előremutató dolog, hogy a magyar állammal történő együttműködésnek köszönhetően a helyi diáksággal közösen létrehozott Garabonciás erdőt rögtön az év elején folytatni tudtuk. Számos korosztály részt vett már és képviselteti magát ebben a projektben, amikor cselekvésre szólítjuk a közösségünket. A tavasz részben ott, részben pedig egy, a helyi Megyer Vadásztársasággal közösen finanszírozott, vadállatoknak telepített külterületi vadgyümölcsösben folytatódott, illetve a soha nem feledett társunkról, Ancsin Istvánról elnevezett Ancsin III erdőben.

Tavaly több, korábban telepített erdőben folytattuk az őshonos fák elegyítését, természetesen a területre vonatkozó erdészeti tervek alapján. Az első félévben tervezett és végrehajtott feladataink után a tagság jól megérdemelt pihenése helyett a 2021-es évi aszálynál is komolyabb kihívás elé kellett néznünk, hiszen még kevesebb csapadékot kaptunk, mint egy évvel korábban. Voltak olyan területeink, ahol talán 3 hónapig nem esett egy csepp eső sem. Hasonlóan a korábbi erőpróbához, a jól kialakult rutin szerint kezdődött a locsolás. Ezután hívtuk életre a Glokál Fesztivált, ahol részletesen tárgyaltuk a helyi vízönrendelkezés fogalmát. A városi, dűlőmenti, külterületi fák védelmében is felvettük a harcot. Úgy fogalmaznék, hogy voltak sikereink is a hatalmas veszteségek mellé. Ennek köszönhetően az őszi leginkább a kármentésről szólt. Tizenegy hektár erdőt vetettünk újra, lehetőségeinkhez mérten próbáltuk pótolni a kiszáradt csemetéket. Az elegyítés esetében ez jelenleg is zajlik. Az enyhe időjárásnak köszönhetően a kivitelezések átnyúltak az évfordulón.

Egyre több csemete kerül a földbe.

– Ki tudná emelni a legfontosabb sikereket, eseményeket?

– Erre nagyon nehéz válaszolni. Minden mag elvetése, minden fácska elültetése, minden négyzetcentiméter föld fásítási célra való megszerzése siker. Örömöt ezek mellett a helyiek és a távolabbról jövők hozzáállása okoz. Messze földön híres a csabai emberek akarata és helytállása, mint sok más esetben, így ebben is. A csoport dinamikusan növekszik, folyamatosan új embereket ismerünk meg és jó látni, hogy másoknak is fontos, vagy kezd fontossá válni a közös ügyünk... Siker, hogy egyre több a fiatal kéz, amikor tenni kell. Leginkább a legfiatalabbakra igaz ez. Hála annak a sok óvódapedagógusnak és tanárnak, akik figyelnek arra, hogy azt, amit mi képviselünk, továbbadják. A siker így leginkább az, hogy – sokaknak köszönhetően – létezünk, és minden nehézségünk ellenére fejlődünk és megyünk tovább.

A távolról is látszódó eredmények közül kettőt emelnék ki. Aki volt már velünk „Csináláson” tudja, hogy Magdi néni sütije még mindig a legfinomabb. A komoly tény mögé második helyre megemlíteném, hogy Frankó Róbert szakmai irányító 30 éves erdészeti szakmai múltját, így kicsit az egyesületben végzett munkáját is rangos kitüntetéssel díjazta az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőmérnök a rontott erdők átalakítása és az erdőtelepítések ösztönzése érdekében végzett szakmai és kommunikációs sikereiért Elismerő Oklevél kitüntetést vehetett át. Büszkék vagyunk arra, hogy jó kezekben van a mozgalom szakmai része.

Az őszi hónapokban a makkgyűjtés is előtérbe kerül, a képen Poliák Pál. Fotós: Imre György

– Milyen céljaik vannak a 2023-as évre? Milyen akciók, események alkalmával találkozhatunk Önökkel?

– 2023 egy nagy ugrás lesz a mozgalom életében. A szakmai együttműködéseinket magasabb szinten tárgyaljuk meg, hiszen a nagy dolgok nem helyben dőlnek el. Szervezeti építkezés és több változás várható. Szerencsére az aktív, tevékenységet végző tagjaink között Herczeg Tamás személyében még országgyűlési képviselő is van, így első kézből, hiteles információ kerül a döntéshozókhoz.

Idén új erdők, fás területek is születnek majd. Nem a meglévő mennyiségeket pótoljuk újra, költöztetjük át, hanem újakat hozunk létre. A közösségre az eddigi három magunk mögött hagyott évhez hasonló, mozgalmas élet vár. A céljaink között van továbbra is, hogy helyet találjunk magunknak. Erős igény van egy helyszínre, ahol ez, a közösségi médiában majd tízezer fős, terepen több mint ezer aktivistát megmozdítani képes mozgalom találkozni tud. Jelenleg ezt a tevékenységet a különböző helyszíneken lévő programjainkon tudjuk megoldani. A 60Kultur is szépen fejlődik: beszélgetések, előadások, elmesélések, nevelés, szemléletformálás ugyanúgy része az életünknek, mint az ásás. Ebben is ugrani szeretnénk.