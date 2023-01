– Gyermekként nem volt lehetőségem állatot tartani, de nagyon szerettem őket, a nagyszüleimnél lehettem a közelükben. Amikor Barbival megismerkedtem, "rámzúdult" a macskamentés ügye, feleségemnek köszönhetően még nyitottabb lettem, átvettem az ő szellemiségét – mesélte Jova György, akinek felesége eleve "cicás családba" született.

– Nagyszüleimtől, szüleimtől is azt láttam, hogy bajba jutott állatot nem hagyunk magára. Világ életemben sok cicám, kutyám volt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy beleszülettem a felelős állattartásba. Már hatévesen tudtam, hogy állatorvos szeretnék lenni – mondta el dr. Csonka Barbara.

A Békéscsabán dolgozó állatorvos kilenc éve praktizál, pont ennyi ideje adódik még több lehetősége arra, hogy segíthessen az "utcacicáknak". Nemcsak a rendelőbe bevitt állatokat gyógyítja, látja el, hanem a szabadban élő, kóbor állatokat is befogja, ha kell, meggyógyítja, illetve ivartalanítja. A barátságosabb, fiatalabb egyedeket általában örökbe tudja adni, a többit megjelölve engedi vissza a környezetbe. Szerencsés, mert férjére, Jova György alosztályvezetőre nemcsak a mindennapi életben, hanem az állatmentésben is számíthat.

– Gyakran Gyurival együtt is belebotlunk kiscicákba, rajtunk is ragadt már jó pár. Otthon tizenkét cicánk van, városerdőn is él egy kolónia, amit a szintén állatszerető, állatmentő, -befogadó édesanyám segítségével látunk el, sőt a férjemnek a rendőség közelében élő macskákkal is akad dolga – részletezte Barbara. Alosztályvezetőként dolgozó férje hozzáfűzte, pár éve a rendőrkapitányság udvarán is meglátott egy éhes, leromlott állapotú, madarakra vadászó cicát. Elkezdett vele törődni, ám az állatból hirtelen négy lett, azután még több...

– Kiderült, hogy kezdettől fogva négy macska járt be a rendőrség udvarára, csak annyira hasonlítottak egymásra, hogy nem tudtam őket megkülönböztetni. Sőt, később világossá vált, hogy egy egész, jobb sorsot érdemlő kolónia él a közelben. Négy kismacskát sikerült örökbe adnunk a csapatból, kilencet pedig ivartalanítottunk.

A rendőrkapitány szerencsére nyitott, nem zavarja, hogy olykor macskák is mozognak az udvaron. Eltűntek a rágcsálók, és vannak páran, akik szívesen besegítenek az "egérfogók" ellátásába – sorolta György, akit hétvégente, vagy ha szabadságon van, a biztonsági őrök helyettesítenek. Időnként egyik kolléganője is átveszi a négylábúak gondozását.

– Vagyunk egy maroknyian, akikre számíthatnak a hontalan állatok, de a felnőtt, félősebb cirmosmacskák csak nekem engedik a simogatást – tette hozzá a rendőr, aki feleségével valódi "rehabot" alakított ki a cicáknak gyulai otthonában.

– Tizenkét cica él velük, mind mentett; félszemű, sánta, vagy más maradandó károsodása van. A kisszoba a rehabilitáció helyszíne, sőt a házhoz tartozik egy húsz négyzetméteres garázs is, ahol a macskáknak saját lakrészük, rezidenciájuk van. Beengedjük őket a lakótérbe is, ha nem rendetlenkednek. Három-négy hát alatt a szívünkhöz nő egy-egy cica, sokszor legyintünk, ha ennyi elfért, elfér még egy – vette át a szót újra Barbara, aki szerint Békés megyében katasztrofális az állattartási morál. Sok helyen etetik a kutyákat macskákat a gazdáik, de nem ivartalanítják őket, az állatok el-eltűnnek, szaporodnak. A doktornő hangsúlyozta, azoknak az utcai kolóniáknak, melyekről tud, segít. Ha lehet, meggyógyítja a beteg állatokat, aztán ivartalanít és örökbe ad. Menhelyeket is ellát, de mindez kevés.