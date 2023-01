Az MCC békéscsabai képzési központjában dr. Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője illetve dr. Gönczi Róbert, a Mathias Corvinus Collegium junior elemzője tartott előadást az érdeklődőknek, akikkel Kovács Blanka, a Migrációkutató Intézet kutatója beszélgetett.

A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, Közép-Ázsia köztársaságairól, hétköznapi nevükön „a sztánokról” Magyarországon is egyre gyakrabban hallani. Az elmúlt években a Türk Államok Szervezete, az asztanai világkiállítás, az afganisztáni evakuáció, a karakalpak felkelés vagy éppen a kipcsakok kapcsán is volt szó róluk a hazai médiában. Azonban azokkal a kutatókkal, akik, habár rövid ideig, de közelről is láthatták, hogyan élnek ezekben az országokban, ritkán lehet találkozni. Ezek az országok az egyre inkább felértékelődő nagyhatalmak, így például Kína, Oroszország és Irán szorításában vannak. A népességrobbanás, az államközi konfliktusok, a vízpazarlás és az éghajlatváltozás hatásai komoly migrációs válságot eredményezhetnek a régióban, amely súlyos terhet jelentene Európa számára is.

A Migrációkutató Intézet három munkatársa 2022 augusztusában látogatott Közép-Ázsiába, az útjuk során szerzett tapasztalataikat osztották meg az érdeklődőkkel. Mint elhangzott, dr. Vargha Márk alapvetően a mediterrán térséggel foglalkozik migrációs szempontból, dr. Gönczi Róbert a posztszovjet térség kutatója, a kérdező, Kovács Blanka pedig Afganisztánnal és a szomszédos országokkal foglalkozik munkája során. A kutatók tavaly nyári útjuk során három országban jártak: Kazahsztánban, Almatyban; Üzbegisztánban, Taskentben illetve Kirgizisztán fővárosában, Biskekben.