Mint elmondta, több érdeklődő is érkezett hozzájuk más városokból, hogy megnézzék miként dolgozik az egyesület. Emellett kérték a szakmai segítségüket is, hiszen más településeken, a környéken, illetve a Dunántúlon is hasonló módon szeretnének egy-egy civil szervezettel szakfeladat-ellátási szerződést kötni az ifjúsági feladatok ellátására.